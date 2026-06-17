Nueva tienda de Palí abre en Limón: conozca dónde queda y qué ofrecerá

Nueva tienda de Palí en Liverpool de Limón suma 12 empleos, más de 2.800 productos y refuerza la presencia de la cadena en el Caribe.

Las familias de Liverpool, en el cantón central de Limón, cuentan con una nueva opción para realizar sus compras tras la apertura de una tienda Palí. La nueva sucursal amplió la presencia de la cadena de descuento en el Caribe y sumó 12 puestos de trabajo para habitantes de la zona.

La apertura forma parte de la estrategia de crecimiento de la empresa en distintas comunidades del país. El establecimiento ofrece más de 2.800 productos en categorías como alimentos, cuidado personal, limpieza y artículos para el hogar.

La nueva tienda se ubica frente a la estación de revisión vehicular Dekra de Liverpool y dispone de un área de ventas de 407 metros cuadrados. El horario de atención será de lunes a domingo, de 7 a. m. a 8:30 p. m.

Según información suministrada por Walmart Centroamérica, la apertura permitió la contratación de 12 colaboradores de la comunidad, con participación de mujeres y hombres. La compañía indicó que el proyecto busca fortalecer la actividad económica local y acercar productos de consumo diario a los habitantes de la zona.

La sucursal también incorpora medidas vinculadas con la sostenibilidad, entre ellas sistemas para reducir el consumo de agua y energía, paneles solares, mingitorios secos y equipos de refrigeración con tecnologías de eficiencia energética.

Con esta inauguración, Palí alcanzó un total de 233 tiendas en Costa Rica. La empresa señaló que mantiene su estrategia de expansión para fortalecer la cobertura de sus formatos de descuento en distintas regiones del país.