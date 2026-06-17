Economía

Nueva tienda de Palí abre en Limón: conozca dónde queda y qué ofrecerá

La nueva sucursal generó empleo local, amplió la oferta comercial de la zona y ya atiende a los vecinos de la zona con más de 2.800 productos disponibles

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Por Silvia Ureña Corrales
Fachada del nuevo supermercado Palí en Ciudad Cortés, Costa Rica, con estructura verde y letrero que dice "Bienvenidos a los precios bajos".
Nueva tienda de Palí en Liverpool de Limón suma 12 empleos, más de 2.800 productos y refuerza la presencia de la cadena en el Caribe. (Susana Alfaro Soto/Cortesía: Walmart)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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