Nueva planta de tecnología médica abrirá en Costa Rica: conozca cómo postularse a los nuevos empleos

Surface Solutions Group instalará una planta de recubrimientos médicos en Costa Rica con una inversión superior a $10 millones y operaciones previstas para 2027

Por Silvia Ureña Corrales
Surface Solutions Group anunció una inversión superior a $10 millones para instalar en Costa Rica una operación de recubrimientos avanzados para dispositivos médicos.
Surface Solutions Group anunció una inversión superior a $10 millones para instalar en Costa Rica una operación de recubrimientos avanzados para dispositivos médicos.







