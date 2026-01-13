Nueva planta de tecnología médica abrirá en Costa Rica: conozca cómo postularse a los nuevos empleos

Surface Solutions Group anunció una inversión superior a $10 millones para instalar en Costa Rica una operación de recubrimientos avanzados para dispositivos médicos.

Surface Solutions Group (SSG) anunció la instalación de una nueva operación en Costa Rica dedicada a procesos avanzados de recubrimientos funcionales para dispositivos médicos, como parte de una inversión a largo plazo que supera los $10 millones. El proyecto contempla la construcción de una planta de última generación y el inicio gradual de operaciones a partir de 2027.

La empresa, especializada en recubrimientos de alta precisión para la industria médica, establecerá una operación enfocada en la aplicación de tecnologías de bajo coeficiente de fricción y alto desempeño, dirigidas a componentes críticos utilizados por fabricantes internacionales de dispositivos médicos.

SSG desarrollará en el país procesos aplicados a componentes como guidewires, agujas, hojas electrocirúrgicas, hypotubes y cánulas, los cuales se respaldarán con equipos automatizados, controles estrictos de calidad y estándares regulatorios alineados con los principales mercados globales.

El plan de inversión incluye la adquisición de terrenos y la construcción de una nueva planta, cuya edificación está prevista para iniciar a principios de 2026. El arranque de operaciones se proyecta para 2027, una vez completadas las fases de instalación, validación y calificación de los equipos productivos.

Desde la perspectiva corporativa, Surface Solutions Group definió a Costa Rica como una ubicación estratégica que permite mayor cercanía con clientes clave y facilita la colaboración temprana en nuevos desarrollos tecnológicos, así como el escalamiento de soluciones de recubrimiento con mayor agilidad operativa.

SSG forma parte de Elektrisola Group, un grupo global con más de 60 años de experiencia en soluciones de alambres y recubrimientos especializados, incluidos más de 20 años en aplicaciones para dispositivos médicos.

En su fase inicial, la operación en Costa Rica prevé la contratación de entre 15 y 20 personas, con perfiles técnicos y especializados. La empresa buscará operadores de equipos automatizados, personal de recubrimiento, ingenieros, técnicos de mantenimiento, profesionales de calidad y puestos administrativos y ejecutivos. Las personas interesadas pueden postularse mediante el correo HRCR@surfacesolutionsgroup.com.

Para Cinde, la llegada de SSG refuerza la evolución del sector de ciencias de la vida, principal industria exportadora del país, hacia procesos de mayor valor agregado y complejidad técnica.

La organización destacó que la incorporación de procesos funcionales críticos de recubrimiento fortalece la cadena de valor del sector médico y se alinea con la tendencia del país de atraer operaciones intensivas en conocimiento, precisión y cumplimiento regulatorio.

La inversión de SSG se suma así al creciente clúster de ciencias de la vida que consolida a Costa Rica como una plataforma confiable para compañías que buscan expandir sus capacidades más allá de la manufactura tradicional y competir en segmentos impulsados por la innovación tecnológica.