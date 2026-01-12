Empresa de dispositivos médicos abre nuevo centro de servicios en Costa Rica: conozca dónde estará ubicado

Coloplast sumó una nueva operación de servicios en San José que generará empleo calificado y respaldará su crecimiento regional desde Costa Rica.

La empresa danesa Coloplast abrió un nuevo centro de servicios corporativos en San José, como parte de su estrategia de expansión en América. La operación inició este lunes 12 de enero de 2026 y se suma a la manufactura de gran escala que la compañía mantiene en Cartago.

El nuevo Business Centre forma parte del modelo global de soporte de Coloplast y brinda servicios corporativos y de atención al cliente a distintos mercados del continente. La inversión refuerza la posición de Costa Rica como hub regional de servicios compartidos, gracias a su talento calificado y bilingüe.

Según la empresa, el centro comenzó operaciones con alrededor de 60 colaboradores, incluidos puestos en tecnologías de información. La planilla crecerá en los próximos meses, conforme se integren nuevas áreas funcionales.

La compañía explicó que el centro apoya procesos clave para América, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la escalabilidad de sus operaciones regionales. La decisión se basó en el entorno empresarial del país y en la disponibilidad de profesionales especializados.

El centro se ubica en el San Pedro Business Center, en San José. Coloplast priorizó el trabajo con proveedores locales para el acondicionamiento de las instalaciones y los servicios operativos, como parte de su enfoque de mediano y largo plazo en el país.

Desde la Promotora del Comercio Exterior, Procomer indicó que la llegada del Business Centre afianza la competitividad de Costa Rica para atraer operaciones basadas en conocimiento. Su gerencia general, Laura López, destacó que este tipo de inversiones promueven empleo de calidad y transferencia de conocimiento.

El sector de servicios continúa como uno de los principales motores de la economía nacional. Actualmente, reúne a unas 350 empresas y genera empleo para más de 119.000 personas, en actividades de alto valor agregado.

Coloplast abrió su primera planta de producción en Cartago en 2021. Hoy opera dos instalaciones que producen entre el 15% y el 20% del volumen global de dispositivos médicos de la empresa.

En el país, la compañía emplea a más de 1.000 personas en manufactura. Los productos fabricados en Costa Rica se comercializan en más de 30 países, como parte de la red global de la empresa.