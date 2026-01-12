Economía

Empresa de dispositivos médicos abre nuevo centro de servicios en Costa Rica: conozca dónde estará ubicado

Costa Rica suma una nueva operación del sector de dispositivos médicos, vinculada a servicios corporativos y empleo calificado. Conozca los detalles del anuncio

Por Silvia Ureña Corrales
Coloplast sumó una nueva operación de servicios en San José que generará empleo calificado y respaldará su crecimiento regional desde Costa Rica. (Cortesía de Coloplast)







Silvia Ureña Corrales

