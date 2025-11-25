Economía

Nueva moneda de ¢50 del conejo de monte: precio, diseños y dónde comprarla en el Banco Nacional

Descubra cómo conseguir la nueva moneda coleccionable de ¢50 del conejo de monte del Banco Nacional, el precio, las presentaciones disponibles y el plazo para retirarla en San José

Por Silvia Ureña Corrales
Moneda de ¢50 del conejo de monte saldrá en dos presentaciones de colección, con límite de una por persona y plazo de retiro en la Oficina Principal del Banco Nacional.
Moneda de ¢50 del conejo de monte saldrá en dos presentaciones de colección, con límite de una por persona y plazo de retiro en la Oficina Principal del Banco Nacional. (Cortesía /Cortesía)







