Nueva moneda de ¢50 del conejo de monte: precio, diseños y dónde comprarla en el Banco Nacional

Moneda de ¢50 del conejo de monte saldrá en dos presentaciones de colección, con límite de una por persona y plazo de retiro en la Oficina Principal del Banco Nacional.

El Banco Nacional lanza la nueva moneda coleccionable de ¢50 dedicada al conejo de monte, en edición limitada, que se venderá únicamente en línea a través de BN Shop desde este miércoles 26 de noviembre a las 9:30 a. m., por ¢8.600 por unidad, según informó la entidad financiera.

La pieza se ofrecerá en dos presentaciones distintas, ambas al mismo precio: un estuche de lujo con certificado numerado y un bloque acrílico con grabado láser, sin certificado, con la condición de que cada persona solo podrá adquirir una unidad por cada tipo de presentación.

El retiro presencial en la Oficina Principal del Banco Nacional en San José será obligatorio y personal, en el primer piso, sector suroeste, entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre, y se entregará la moneda únicamente a quien se identifique con su documento de identidad.

Las monedas permanecerán en custodia limitada hasta el 12 de diciembre en la Plataforma de Servicios de la Oficina Principal, y se podrán retirar a partir del día hábil siguiente al débito en la cuenta indicada, lo que confirmará que la solicitud quedó atendida en forma exitosa.

La nueva pieza rinde tributo al conejo de monte de los páramos costarricenses, especie considerada emblemática de estos ecosistemas, como parte de la serie Fauna de los ecosistemas, que busca acercar la riqueza natural del país a la población y al coleccionismo numismático.

En el reverso, la moneda incorpora el nombre común y científico del animal junto con un mapa estilizado del páramo, mientras que en el anverso se mantienen las tres barras táctiles para accesibilidad de personas con discapacidad visual, de acuerdo con la descripción de la entidad.

Esta emisión forma parte de la serie numismática Fauna de los ecosistemas, aprobada por el Banco Central en 2023 dentro del nuevo cono monetario de ¢50, que incluye seis especies: mariposa morfo, rana calzonuda, tortuga carey, anolis, cangrejo marinera y el conejo de monte.

“Cada moneda cuenta una historia y esta nos recuerda que el conejo de monte es parte de un ecosistema único que debemos proteger. Con esta serie se busca que la gente no solo coleccione, sino que valore la biodiversidad que hace especial a Costa Rica”, expresó Sheila Villalobos, directora de productos de captación y servicios del BN.

Por tratarse de una edición limitada dirigida a coleccionistas y público general, la entidad recomendó realizar la compra en la fecha de inicio de ventas y respetar el plazo de retiro, para no perder la posibilidad de añadir esta pieza temática sobre fauna costarricense a las colecciones personales.