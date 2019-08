Sobre el dinero "perdido por no ejecución del presupuesto", que se afirma que es del 7,5% del PIB, Gutiérrez apuntó que el porcentaje no ejecutado corresponde al 7,5% del presupuesto, no al 7,5% del PIB. Además, explicó que la afirmación de que es dinero “guardado” y no ejecutado por inoperancia es falsa.