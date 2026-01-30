Nobel de Economía alerta sobre utopismo y clientelismo en Latinoamérica

El Nobel de Economía 2024 advirtió sobre el estancamiento regional y afirmó que Brasil mantiene su proyección de futuro.

El economista británico James Robinson, ganador del Premio Nobel de Economía 2024, señaló que América Latina muestra una perspectiva positiva, pero enfrenta un problema persistente de utopismo en las políticas públicas, lo que favorece prácticas de clientelismo. La declaración se dio durante su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, realizado en la Ciudad de Panamá.

Robinson indicó que, pese al paso de las décadas, la región mantiene un estancamiento relativo. Explicó que hace 35 años el ingreso per cápita promedio de Latinoamérica representaba cerca del 20% del nivel de Estados Unidos, proporción que se mantiene en la actualidad.

El economista explicó que el utopismo surge del desequilibrio entre lo ideal y lo real. Detalló que los estados prometen derechos y servicios que no logran cumplir. Esta brecha genera relaciones políticas personalizadas que sustituyen soluciones estructurales.

Durante su exposición, Robinson abordó la informalidad económica. Señaló que este sector refleja creatividad y adaptación. Indicó que durante años se percibió como una desviación del sistema formal. Sin embargo, afirmó que en América Latina la informalidad y la formalidad conviven como expresión de la realidad y el ideal.

El Nobel de Economía comparó el manejo de la migración en América Latina y Europa. Destacó que, pese a ser una región más pobre, Latinoamérica crea redes de seguridad social para integrar a grandes flujos de personas.

Robinson mencionó el caso de los refugiados venezolanos en países como Colombia y Brasil. Señaló que esta situación evidencia la capacidad de coexistencia y tolerancia en la región. Recordó que Colombia alberga cerca de 3 millones de venezolanos sin conflictos significativos y con acceso a asistencia social y oportunidades.

En contraste, indicó que Europa enfrenta fuertes tensiones políticas pese a recibir cerca de 1 millón de refugiados sirios. Añadió que estas dinámicas impulsaron el surgimiento de partidos de derecha contrarios a la inmigración. También comparó la situación con Estados Unidos, donde viven unos 500.000 venezolanos y donde actualmente se intensifican procesos de expulsión.

Al referirse a Brasil, Robinson afirmó que el país mantiene su condición histórica. Indicó que Brasil es el país del futuro, con capacidad para alcanzar grandes logros. Señaló que en ese camino se cometen errores como parte del proceso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.