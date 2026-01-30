Economía

Nobel de Economía alerta sobre utopismo y clientelismo en Latinoamérica

En un foro regional en Panamá, el Nobel James Robinson analizó por qué Latinoamérica no avanza al ritmo esperado, abordó la informalidad, la migración y explicó su visión sobre el rumbo de Brasil

Por O Globo / Brasil / GDA
El Nobel de Economía 2024 advirtió sobre el estancamiento regional y afirmó que Brasil mantiene su proyección de futuro.
