Economía

Nike recortará 1.400 empleos, principalmente en tecnología

En enero, la compañía de Oregón, que tiene una plantilla de unos 78.000 empleados, había anunciado el recorte de 775 puestos

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Por Europa Press
Nike obtuvo un beneficio neto de $520 millones entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, tercer trimestre fiscal para la compañía. (DREW ANGERER/AFP)







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