Economía

Nike investiga una filtración masiva de datos compartida por el grupo de ‘hackers’ World Leaks

Nike investiga ‘posible incidente de cibersiguridad’ luego de la filtración de 1,4 TB de datos que podrían contener información corporativa.

EscucharEscuchar
Por Europa Press
La información hackeada a Nike contenía cerca de 190.000 archivos con datos corporativos sobre las operaciones comerciales. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NikeWorld LeaksHackeo
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.