Nike investiga una filtración masiva de datos compartida por el grupo de ‘hackers’ World Leaks

La información hackeada a Nike contenía cerca de 190.000 archivos con datos corporativos sobre las operaciones comerciales.

Madrid. Nike comunicó que está investigando un “posible incidente de ciberseguridad” tras filtración de 1,4TB de datos hecha por el grupo de hackers World Leaks, que aseguran que se corresponden con sus datos corporativos.

En un comunicado remitido al portal Bleeping Computer, la compañía deportiva explicó que está “evaluando activamente la situación”, después de que el grupo World Leaks agregase a Nike en su portal de filtración de datos de la dark web.

En concreto, la organización indicó que habían robado 1,4TB que contenían cerca de 190.000 archivos con datos corporativos sobre las operaciones comerciales de Nike.

Nike está investigando el “posible incidente de ciberseguridad”. “Siempre nos tomamos muy en serio la privacidad del consumidor y la seguridad de los datos”, explicó la empresa al portal citado.

Bleeping Computer ha matizado que la entrada de Nike ya no aparece en los servidores de World Leaks, lo que sugiere que ya están negociando la recuperación de los datos o ha pagado su rescate. Sin embargo, Nike no ha confirmado el ciberataque.

En cuanto a World Leaks, Bleeping Computer apunta que podría estar vinculado con Hunters Internacional, otra banda de ransomware que cesó su actividad en julio del año pasado.