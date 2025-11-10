Economía

Netflix inaugura sus primeros parques temáticos en Estados Unidos

Netflix decoró el espacio con la temática ‘Bridgerton’, ‘Stranger Things’, ‘Squid Game’ y ‘KPop Demon Hunters’. Entrada es gratuita.

Por AFP
Netflix escogió uno de los centros comerciales más grandes del país en King of Prussia, en las afueras de Filadelfia (Pensilvania). Le seguirán las inaguraciones en Dallas (Texas), el 11 de diciembre, y en Las Vegas (Nevada), en 2027. (ROBYN BECK/AFP)







