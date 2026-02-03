República abre nuevo local en Multiplaza Escazú

República amplió su operación con una nueva sede en Multiplaza Escazú y sumó 15 empleos al sector gastronómico

La cadena gastronómica República inauguró su cuarta ubicación en el país, esta vez en Multiplaza Escazú, con una inversión de aproximadamente $1,5 millones.

Con esta apertura, la marca aumenta su presencia en el Gran Área Metropolitana (GAM), donde ya opera en La Bandera, Sabana Norte y Plaza Real Alajuela.

El nuevo establecimiento se ubica junto a Starbucks, dentro del centro comercial, y tiene capacidad para 110 personas, distribuidas entre un salón interno y una amplia terraza al aire libre.

Según la compañía, la apertura permitió la creación de 15 nuevos puestos de trabajo, que se suman a los 75 empleos ya existentes en sus otras sedes, para un total de 90 colaboradores en el país.

Este proyecto se ejecutó entre FIFCO y LOGICOM y ocurre tras la incorporación de la marca al portafolio global de Heineken, luego de la reciente adquisición de FIFCO por parte del grupo cervecero internacional.