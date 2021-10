Puntarenas recibe primer crucero de gran tamaño de la temporada

El crucero 'Serenade of the Seas' tiene capacidad para 2.501 pasajeros, pero está operando al 30% de su aforo en vista de los protocolos de seguridad. Su llegada a Puntarenas reinicia esta actividad en ese muelle. Foto: Cortesía ICT

Puntarenas recibió al primer gran crucero de la temporada 2020-2021, un barco de amplias dimensiones que transporta en este viaje a 694 cruceristas y 819 tripulantes.

La nave es la primera de su tipo en llegar luego de 19 meses desde el inicio de la pandemia.

El crucero se llama Serenade of the Seas, pertenece a la naviera noruego-estadounidense Royal Caribbean Cruises Ltd, y arribó este viernes 8 de octubre, a las 6:30 a. m., al muelle de cruceros de Puntarenas, según informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en un comunicado.

La embarcación tiene capacidad para 2.501 pasajeros, pero está operando al 30% de su aforo para mantener un control más estricto de los protocolos de bioseguridad a bordo y durante las excursiones en cada puerto que visita.

El crucero transporta a ciudadanos de Estados Unidos en su mayoría, y también de Bahamas, Canadá, China, Colombia, Ecuador, Japón, México, Perú y Reino Unido.

Llegó al muelle puntarenense proveniente de Puerto Vallarta, México, y continuará su recorrido hacia Cartagena, Colombia, según detalló el ICT.

Al ahondar en las características de la embarcación, el ICT explicó que tiene un peso de 90.090 toneladas, posee un total de 13 cubiertas y 293 metros de eslora (largo).

Asimismo, el crucero cuenta con ascensores, gimnasio, biblioteca, casino, teatro, sala de juegos, sala de exposiciones, tiendas, salón de belleza y peluquería, discoteca, entre otras comodidades para el disfrute de sus pasajeros.

La temporada de cruceros 2020-2021 se abrió en Costa Rica el 2 de setiembre pasado, con la llegada del Star Breeze a Golfito, un barco de menor tamaño, con 132 pasajeros a bordo. Este fue el primer buque crucero en arribar a Costa Rica desde el cierre por la pandemia.

En tanto, a los pasajeros del Serenade of the Seas se les ofrecieron opciones como recorridos a Monteverde, Esparza, La Guácima, Aranjuez de Puntarenas, San Ramón, Naranjo, Tárcoles, Sarchí y un tour por el centro de Puntarenas, se informó en el comunicado.

[ Atraque del Star Breeze en Golfito, con 132 pasajeros a bordo, puso fin a 17 meses sin cruceros ]

De esa manera, la llegada de cruceristas reactiva económicamente no solo a la ciudad donde está el muelle sino a las que están en sus cercanías.

En lo relativo a los protocolos sanitarios, el ICT dijo que la empresa dueña de la embarcación tiene instalados filtros de partículas de alta eficiencia (HEPA) de grado hospitalario, junto con un proceso de eliminación de aire UV-C (irradiación germicida ultravioleta) y rociadores electrostáticos para desinfectar todas las superficies abordo de los buques.

Además, todos los pasajeros y tripulantes tienen las dos dosis de la vacuna (o la vacuna de única dosis) contra la covid-19, con un tiempo prudencial de 14 días desde su aplicación antes de embarcar.

En el caso de la tripulación, la orden de la empresa es que permanezcan en el barco, mientras los pasajeros o cruceristas realizan sus actividades en tierra.

Según datos aportados por el ICT, en 2019, la industria de cruceros generó un impacto económico superior a $29.2 millones y creó más de 10.000 puestos de trabajo en las ciudades puerto.