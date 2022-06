Krispy Kreme incluye a Costa Rica dentro de sus planes de expansión para el 2022

La empresa estadounidense Krispy Kreme, dedicada a la venta de donas, café y otros postres, incluyó nuevamente a Costa Rica como uno de los destinos para sus planes de expansión durante el 2022. Sin embargo, aún no se manejan fechas específicas para la llegada de la cadena a suelo costarricense.

El plan se incluye en el documento de presentación de resultados dirigido para los inversionistas de la marca, publicado este mes de junio, donde además de nuestro país también figuran Chile, Suiza y Jordania como nuevos mercados para lo que resta del año. Por el momento, se desconoce a cuánto ascendería la inversión que se realizaría en Costa Rica, así como los puntos de venta que se instalarían.

La empresa ya se encuentra en alrededor de 31 mercados a nivel mundial, que incluye a Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, México, Guatemala, entre otros. Sin embargo, continúa con poca presencia tanto en América Central como en América del Sur.

Los resultados compartidos con sus inversionistas muestran crecimientos importantes en cuanto a los ingresos a nivel mundial pese a la pandemia, siendo Estados Unidos y Canadá el segmento más importante. Además de los locales propios, Krispy Kreme cuenta con alrededor de 9.000 puntos de venta que se incluyen en otros comercios y mantienen identificados miles de sitios más en los que podrían incursionar con sus productos en modalidad autoconsumo.

Además, como parte de sus previsiones a largo plazo, según el reporte, el restaurante proyecta un crecimiento orgánico de sus ingresos de hasta un 11% anual.

Competencia nacional

No es la primera vez que Krispy Kreme incluye a Costa Rica dentro de sus planes de expansión, pues en el 2016 la empresa anunció que llegaría al país con la proyección de instalar 10 puntos de venta en un periodo de cinco años, según reseña una nota de El Financiero publicada el 3 de agosto de ese año. No obstante, la llegada de la marca a suelo nacional no se concretó.

Ahora, la compañía entraría a competir de manera directa con marcas como Doña Dona, que cuenta con puntos de venta en los principales centros comerciales y supermercados del país, además de ser parte de la oferta de aplicaciones de envíos a domicilio como Uber Eats. Según su página web, actualmente cuenta con 14 locales dentro de centros comerciales que se distribuyen en Alajuela, Heredia y San José.

Doña Doña fue adquirida por inversionistas costarricenses en el año 2004 y comenzó con las aperturas de pequeños locales dentro de los pasillos de comercios como el Paseo de las Flores, en Heredia. Años más tarde adquirieron la empresa Donuts Supreme, con lo que continuaron con la expansión de sus puntos de venta.