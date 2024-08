Este es el multimillonario que le vendió Twitter a Elon Musk y que solo come una vez al día

Jack Dorsey es uno de los hombres que con otros dos fundaron en el 2006 la red social Twitter. Junto a Evan Williams y Biz Stone crearon un lugar en donde la gente pudiera plasmar sus pensamientos en no más de 140 caracteres, para hacer algo diferente a Facebook.

Este fue uno de los atractivos de esta red social, puesto que aquí no existieran largos y ladrilludos textos, sino que el usuario debía esforzarse por ser lo más concreto posible.

Pero antes de que Dorsey y sus compañeros crearan esta red social que sirve a muchos para estar enterados del acontecer del mundo, este hombre en sus veintes decidió crear otras compañías como una para contratar taxis o servicios de emergencia usando un software, pero no fueron muy exitosas.

Allí fue cuando conoció a Williams, quien en ese momento tenía una empresa llamada Odeo, que ayudaba a la gente en la creación de podcast, pero Dorsey le llegó con la idea de crear un sitio en el que la gente pudiera escribir mensajes cortos.

Más adelante, se unió al equipo Biz Stone y los tres fundaron la compañía ‘Obvius Corporation’, la cual sería la base de lo que en un futuro se llamaría ‘Twitter’ (X en la actualidad).

En el 2010 este trío crearía el logo de la red que todo conocieron como el pajarito azul y hasta la Rae consideró incluir la palabra Twitter que quiere decir ‘algo que trina’ y los tweets que son los ‘trinos’ que cada quien compartía en la red.

Fueron muchos años en los que mensajes fueron y vinieron para finalmente en el 2022, Dorsey le vendió Twitter al magnate Elon Musk, por una suma de $44.000 millones. Según Forbes, Dorsey de 47 años, tiene un patrimonio de $4.100 millones y su vida personal ha llamado más la atención que sus logros en la industria tecnológica.

Dorsey afirma que se levanta todos los días a las 5 de la mañana y que se da una ducha fría: “Nada me ha dado más confianza mental que poder pasar directamente de la temperatura ambiente al frío”, afirma Dorsey.

Según un reportaje de la CNBC, el empresario solo come una vez al día y es la cena, que procura tomarla entre 6 y 9 de la noche. Practica el ayuno durante los fines de semana, pues no come el sábado y rompe el ayuno el domingo, a la hora de la cena.

Así mismo, medita dos veces al día, pues ha manifestado que lleva este estilo de vida le permite tener la mente fresca para ser más eficiente en su trabajo.