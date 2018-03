Según Prendas, "hace un buen rato viene una situación en Alunasa sobre la cual nadie tiene claridad y que pone en riesgo más de 300 familias de empleados, ahora en niveles más críticos. A veces se manda a llamar a los trabajadores, a veces no, se les cambia de puesto, no se les informa los que pasa, no hay proveedores, ya no hay transporte".