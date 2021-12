Dos Pinos establece alianza con Baileys para lanzar nueva línea de helados

La firma costarricense Cooperativa de Productores de Leche, con su marca Dos Pinos, anunció una alianza estratégica con Baileys, por medio de la multinacional Diageo, mediante la cual se lanzó al mercado un helado con sabor a este licor basado en whisky irlandés y crema de leche, y que abre la puerta para abarcar nuevas combinaciones.

Según la cooperativa costarricense, este producto se lanzó para toda la región centroamericana y es el primero resultado de la alianza con Diageo, pues para el 2022 se tiene el proyecto de poner en el mercado nuevos productos de helado Baileys, explicó la firma asociativa costarricense, en un comunicado.

La cooperativa mantiene un plan de diversificación de negocios y de productos. Por ejemplo, hace cinco años adquirió la marca de confitería y chocolatería Gallito con el fin de unir varias de sus presentaciones con los lácteos e innovar en productos.

La estrategia de la cooperativa llevó al lanzamiento de los helados con sabores a tapita y guayabita, dos de las presentaciones icónicas de Gallito. La firma del sector lácteo calificó de exitosa la estrategia, en una entrevista con El Financiero, tanto que en este momento 35% de las ventas con la marca Gallito son productos lácteos: helados de cajita y helados on the go (para llevar).

En tanto, el anuncio indica que el nuevo helado Baileys de Dos Pinos ya está disponible en todos los supermercados, abastecedores y pulperías en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, para consumidores mayores de edad.

El nuevo helado producto de la alianza dos Pinos-Baileys se vende en las heladerías La Estación, así como en supermercados, abastecedores y pulperías. (Alejandro Gamboa Madrigal)

El producto se ofrece en presentaciones o envases de un cuarto de galón, que incluyen lloviznas de jarabe de chocolate y trozos de chocolate, explico Dos Pinos en el comunicado.

El lanzamiento oficial de la alianza entre las marcas Dos Pinos y Baileys se realizó en La Estación, la heladería de Dos Pinos, en Escazú Village. El evento de presentación tuvo lugar este martes 14 de diciembre, en donde se degustó el helado Baileys de Dos Pinos, bebidas Baileys y otras presentaciones que muestran la versatilidad de la marca en lo que respecta a la comida y la bebida, dijo la información.

La firma costarricense recordó que la marca Baileys mantiene un programa de licencias, mediante el cual se ha extendido a varias categorías de alimentos y bebidas globalmente, incluyendo chocolate, helados, reposterías y café. Parte de ese programa es este acuerdo con Dos Pinos.

De esa manera, la cooperativa se alía con una empresa que tiene presencia a escala global. Diageo es una multinacional de bebidas espirituosas, con marcas que incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan’s y Windsor, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One; Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

La multinacional vende sus productos en más de 180 países alrededor del mundo. Además, cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE).