– En el tema de estaciones de servicio la liberación del precio realmente no le conviene al país, por una simple razón: capacidades en venta, donde probablemente las estaciones en grupos tengan mayor posibilidad de gestionar con Recope mejores condiciones de precio. Pero en Costa Rica el distribuidor no tiene una posibilidad de decirle a Recope: usted me vende a tanto, yo le compro a tanto, pues si no me vende así yo le compro a la distribuidora equis, porque no existe.