Una de estas empresas es One on One Marketing S. A., dedicada a actividades promocionales, que está inactiva; otra es Tropic Perfect CR Fruit S.A., que está activa y se dedica a la exportación de papaya. Además, se registra como empresa “relacionada” a Gersa la firma Bodega on Line S. A., dedicada a la venta en línea de perfumería, que está inactiva.