Comercios, banca y cobradores originan el 43% de las denuncias por uso indebido de datos personales

Cuatro de cada 10 denuncias recibidas por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), desde el año 2015, se deben a quejas por un supuesto tratamiento ilegítimo de datos personales en bases de datos por parte del sector comercial, banca y finanzas, y las gestionadoras de cobro y burós de crédito.

De las 1.223 denuncias recibidas en los últimos siete años, 520 (43%) se relacionan con esos sectores y corresponden a casos de solicitudes de eliminación de datos personales, tratamiento de datos personales sin que medie consentimiento informado o bien tratados para una finalidad distinta a la autorizada.

Así lo muestran las estadísticas publicadas este viernes 6 de mayo por la Prodhab, que reflejan un notable aumento en la cantidad de denuncias a partir del 2019, con más de 100 denuncias al año, en contra de establecimientos comerciales, de banca y de gestión de cobro.

“La Prodhab recomienda que el habitante únicamente permita el tratamiento de sus datos personales a empresas o instituciones que garanticen la protección y privacidad de su información, en cumplimiento de la Ley N.° 8968 y su Reglamento”, comentó Elizabeth Mora, directora nacional de Prodhab.

Según las estadísticas de la Agencia, la empresa comercial con más denuncias es Grupo Monge, con un total de 80 en los últimos siete años. La mayoría de las quejas contra el establecimiento se realizaron entre el 2019 (26 denuncias) y el 2020 (18 denuncias). Le siguen el Bufete Gesel con 56 quejas, Instacredit con 55, la Gestionadora de Crédito de SJ con 45 y Equifax con 36.

La mayoría de los bancos del país también figuran entre la lista, con BAC Credomatic con la mayor cantidad de denuncias con 24, seguido de Scotiabank con 18, el Banco Nacional con 15, y los bancos Promérica y Popular con 14 denuncias cada uno. También se incluye a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con 35 denuncias.

A la fecha, el 2021 fue el año que recibió mayor cantidad de disconformidades con el tratamiento de los datos, con un total de 221 (incluye a todos los sectores). No obstante, la mayor cantidad de denuncias contra establecimientos comerciales y de banca se dieron en el 2019, con 144 quejas formales.

Denuncias archivadas

Aunque el uso del sistema de denuncias se está extendiendo, desde la Agencia explicaron que muchas de las quejas deben ser archivadas o rechazadas porque el denunciante no aporta pruebas o no son suficientes, desconoce la dirección o los medios para notificar al denunciado o no contesta las prevenciones que la Agencia les solicita.

“Es importante llamar la atención de las empresas que más están siendo denunciadas, pero también de los usuarios para que presenten sus denuncias de forma completa”, dijo Mora.

Cualquier persona que considere que sus datos personales han sido tratados contrario a la normativa, puede ingresar al sitio web http://www.prodhab.go.cr/procedimientosdeprote/ y descargar los respectivos formularios para plantear su denuncia.

En caso de dudas, puede comunicarse a la Prodhab por medio de la línea telefónica 2234-0189, o el correo electrónico info@prodhab.go.cr.