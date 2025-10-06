Así quedó el hotel Riu Guanacaste tras una renovación completa: fotos

La cadena RIU finalizó la modernización del Riu Guanacaste, con nuevas habitaciones, más restaurantes y áreas recreativas renovadas.

El hotel Riu Guanacaste, situado en Playa Matapalo, en la provincia de Guanacaste, reabrió sus puertas tras completar una renovación integral de todas sus instalaciones y servicios.

Esta intervención reafirma el compromiso de RIU Hotels & Resorts con el desarrollo turístico de Costa Rica.

El resort, que abrió en 2009 como el primer hotel de la cadena en el país, modernizó completamente sus 1.041 habitaciones, incluidas ocho nuevas habitaciones estilo swim-up que cuentan con piscina privada. Estas nuevas estancias se sumaron tras una ampliación de 300 unidades realizada en 2024.

Según informó la cadena hotelera, la renovación también alcanzó las zonas comunes. El lobby adoptó un estilo abierto, para aprovechar de la luz natural.

En exteriores se añadieron áreas de sombra y jardines, además de una reconfiguración total de las piscinas, que ahora suman seis, tres de ellas con bar acuático.

La cadena RIU finalizó la modernización del Riu Guanacaste, con nuevas habitaciones, más restaurantes y áreas recreativas renovadas. (Riu Guanacaste/Cortesía)

Agregó que se incorporaron nuevos restaurantes temáticos: uno asiático, uno mexicano, uno italiano y el tradicional steakhouse, junto a dos buffets con estaciones en vivo. También se incluyeron estaciones tipo grill, bajo el concepto Pepe’s Food, y puestos de tacos mexicanos bajo la marca Tiki Taco.

Los bares del hotel también se renovaron. Se sumó la heladería Candy, con helados y repostería, y el nuevo concepto American Country en el Sports Bar, que ofrece platos al estilo estadounidense, bebidas y snacks las 24 horas del día.

El hotel informó que para los menores, el espacio RiuLand fue totalmente rediseñado. Además, el hotel mantiene el acceso al Splash Water World, parque acuático del complejo, y a las Riu Party, fiestas temáticas semanales disponibles para huéspedes de ambos hoteles de la cadena.

