Murió Samuel Yankelewitz, fundador de Yanber y exlíder empresarial de Costa Rica

El empresario Samuel Yankelewitz durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa por el caso Yanber en febrero del 2018.

Samuel Yankelewitz Berger falleció este 20 de abril a los 87 años. Sus funerales están previstos para la tarde de este lunes, a las 4:30 p. m., en el cementerio israelita.

Yankelewitz fue por años uno de los líderes más visibles del sector empresarial. Durante 11 años fue presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), cargo que dejó en junio del 2006.

Además, fue fundador de la Corporación Yanber en 1953. La empresa se dedicaba a la industria del plástico. Su negocio central era fabricar y exportar productos plásticos, especialmente bolsas.

La compañía fue declarada en quiebra el 28 de setiembre del 2018, cuando arrastraba una deuda con entidades financieras y proveedores por $70 millones; luego de un escándalo por una supuesta estafa.

En enero del 2024, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual concluyó la investigación del caso Yanber y presentó acusaciones contra siete individuos, uno de ellos era Yankelewitz Berger.

En específico, se les señaló como presuntos responsables de manipular estados financieros de la empresa para obtener millonarios créditos en entidades bancarias. Al tiempo que enfrentan cargos por una aparente estafa mayor.

Según el Ministerio Público, esto afectó a siete entidades financieras, tres de ellas públicas y cuatro privadas, y causó un perjuicio económico de $24 millones.