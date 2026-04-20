Economía

Murió Samuel Yankelewitz, fundador de Yanber y exlíder empresarial de Costa Rica

Empresario falleció este lunes a los 87 años, fue reconocido dirigente empresarial y era uno de los siete señalados por supuesta estafa en el caso Yanber

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
El empresario Samuel Yankelewitz durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa por el caso Yanber en febrero del 2018. (John Durán/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Samuel YankelewitzYanberUccaep
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.