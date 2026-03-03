Municipalidad de San José abre concurso para plaza con salario superior a ¢1 millón: así puede aplicar

La Municipalidad de San José abrió un concurso externo para técnico en bibliotecas. El salario global supera el millón de colones.

La Municipalidad de San José abrió el concurso externo N.° SASTH-CE-003-2026 para ocupar el puesto de técnico profesional 1 en el Departamento de Servicios Culturales, específicamente en el área de bibliotecas.

El proceso está dirigido a personas con bachillerato universitario en bibliotecología o en una carrera afín al puesto. Según la información divulgada por la institución, la vacante forma parte del sistema de carrera administrativa municipal y el concurso estará disponible tanto para funcionarios como para personas externas.

El puesto ofrece un salario global de ¢1.032.841, mientras que el salario base compuesto asciende a ¢655.464 más sus componentes salariales, como anualidades.

La municipalidad indicó que las personas interesadas deben contar con entre uno y tres años de experiencia en funciones similares relacionadas con el manejo de bibliotecas o servicios culturales.

El proceso de selección evaluará varios criterios técnicos. Entre ellos se incluyen el nivel académico, las pruebas técnicas, la experiencia relacionada con el puesto y las competencias profesionales requeridas para el cargo.

Según la convocatoria, el concurso tendrá una vigencia de 15 días naturales a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a wdiaz@msj.go.cr, junto con una nota de solicitud de participación y los atestados actualizados. La Municipalidad de San José indicó que los documentos deben incluir teléfono o extensión de oficina y un correo electrónico para notificaciones.

La institución agregó que las solicitudes incompletas no serán consideradas dentro del proceso de selección.

Las consultas relacionadas con el concurso pueden realizarse a la extensión 6424 de la Sección de Atracción y Selección del Talento Humano de la municipalidad.