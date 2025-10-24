Municipalidad de Escazú abre vacante con salario de ¢2,1 millones: así puede postular

Concurso público CE-05-25 en Escazú abre plaza para psicólogo. Plazo de envío vence el 30 de octubre y salario llega a ¢2,1 millones.

La Municipalidad de Escazú abrió un concurso externo para el puesto de Gestor de Igualdad y Equidad de Género, como parte del Proceso de Desarrollo Social.

Esta posición corresponde a la clase de Profesional Municipal 2 y será de jornada completa, con horario de 7:30 a. m. a 4 p. m.

El puesto exige licenciatura en Psicología y al menos dos años de experiencia laboral en funciones relacionadas con la gestión de equidad de género.

La persona seleccionada deberá estar incorporada a su colegio profesional y al día con las obligaciones respectivas. No se requiere experiencia en supervisión de personal.

Entre las tareas propias del cargo están: atención psicológica a personas en riesgo, elaboración de diagnósticos, intervenciones en crisis, conformación de expedientes, facilitación de grupos terapéuticos, denuncias a sistemas judiciales y acompañamiento institucional.

Además, la persona deberá colaborar con otras unidades municipales, brindar asesoría interna, aplicar pruebas psicológicas en concursos y participar en proyectos de salud mental. El salario global es de ¢2.136.327.

Las personas interesadas deberán enviar su oferta exclusivamente por correo electrónico a la dirección recursoshumanos3@escazu.go.cr, los días 29 y 30 de octubre del 2025, antes de las 11:59 p. m. El asunto del mensaje debe ser: postulación CE-05-25.

La documentación debe incluir: currículum en formato ATS (máximo 2 páginas), formulario de acreditación de atestados, formulario de oferta de servicios, consentimiento informado, declaración jurada, copia de cédula vigente, título universitario, certificación del colegio profesional, antecedentes penales vigentes, cartas de experiencia laboral, entre otros. Todos los documentos deben enviarse en formato PDF y según el orden establecido por la Municipalidad.

Las ofertas incompletas o enviadas fuera de plazo serán excluidas automáticamente del proceso. Posteriormente, las personas preseleccionadas serán citadas para presentar los documentos originales. El proceso de selección incluirá prueba de conocimientos (30%), entrevista (30%), evaluación de experiencia y cursos relacionados.

Para más información y acceso a los formularios necesarios, puede visitar el sitio web: www.escazu.go.cr/recursos-humanos-y-materiales.