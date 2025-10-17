Municipalidad de Curridabat ofrece empleo con salarios de hasta ¢1,17 millones: conozca los requisitos

Curridabat abrió cuatro plazas laborales. Salarios van desde ¢585.825 hasta ¢1.175.673. Vea cómo enviar su currículum. Foto Jeffrey Zamora

La Municipalidad de Curridabat habilitó un concurso externo para contratar personal en distintas áreas con sueldos que alcanzan los ¢1.175.673 mensuales.

El proceso corresponde al concurso externo N.º 04-2025 y busca llenar cuatro plazas: dos para operadores de servicios básicos de campo, una para profesional asistente en Tesorería y una más para desarrollo y mantenimiento de aplicaciones.

1. Profesional Asistente – Tesorería

Para esta plaza se requiere:

Título universitario en Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.

Incorporación al colegio profesional correspondiente.

Al menos dos años de experiencia en labores administrativas, manejo de cajas, personal e inventarios, cierres mensuales y transferencias.

en labores administrativas, manejo de cajas, personal e inventarios, cierres mensuales y transferencias. Conocimientos en tesorería, presupuestos, planificación y atención al público.

Salario global: ¢1.175.673

Horario: Lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 4 p. m.

2. Profesional Asistente – Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

Esta plaza requiere:

Título universitario en Ingeniería en Sistemas o carrera afín.

Incorporación al colegio profesional correspondiente.

Mínimo dos años de experiencia en diseño, programación y pruebas de calidad de aplicaciones.

Manejo de UML , bases de datos SQL, .NET, C# y MVC.

, bases de datos SQL, .NET, C# y MVC. Dominio de Scrum, DevOps y técnicas de calidad de software.

Salario global: ¢1.175.673

Horario: Lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 4 p. m.

3. Operador de Servicios Básicos de Campo – Ambiente y Salud

La Municipalidad contratará dos personas para esta función. Los requisitos son:

Aprobación de la Enseñanza Primaria.

Experiencia laboral en labores afines.

Trabajo en equipo y capacidad para realizar esfuerzo físico.

Disponibilidad para trabajo en campo y resistencia física .

. Disponibilidad para horarios rotativos.

Salario global: ¢661.777

Horario: Lunes a viernes de 6 a. m. a 2 p. m., de 9 a. m. a 2 p. m. y de 9 p. m. a 3 a. m. (sin restricción de género).

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo: reclutamiento@curridabat.go.cr

En el asunto se debe indicar el nombre de la plaza a la que se desea aplicar y el número de concurso.

Una vez enviada la documentación, el personal encargado responderá con un enlace para completar un formulario obligatorio. Solo se valorarán postulaciones con el formulario debidamente llenado.

Fecha límite para recepción de documentos: lunes 20 de octubre de 2025.