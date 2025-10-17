Economía

Municipalidad de Curridabat ofrece empleo con salarios de hasta ¢1,17 millones: conozca los requisitos

La institución abrió concurso para contratar personal con sueldos de hasta ¢1,17 millones. Descubra los requisitos y cómo enviar su currículum

Por Silvia Ureña Corrales
Curridabat abrió cuatro plazas laborales. Salarios van desde ¢585.825 hasta ¢1.175.673. Vea cómo enviar su currículum. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

