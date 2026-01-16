Economía

Municipalidad de Desamparados tiene vacantes con salarios de hasta ¢1,9 millones: así puede postularse

La Municipalidad de Desamparados abrió concursos externos con más de 20 plazas disponibles para 2026, en áreas profesionales, técnicas y operativas

Por Silvia Ureña Corrales
Municipalidad de Desamparados dará cursos de verano.
Desamparados habilitó dos concursos externos para contratar personal en múltiples áreas. Las postulaciones cierran el 3 de febrero de 2026.







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

