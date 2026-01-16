Municipalidad de Desamparados tiene vacantes con salarios de hasta ¢1,9 millones: así puede postularse

Desamparados habilitó dos concursos externos para contratar personal en múltiples áreas. Las postulaciones cierran el 3 de febrero de 2026.

La Municipalidad de Desamparados abrió dos concursos externos para cubrir más de 20 plazas vacantes en distintas áreas administrativas, técnicas y operativas. Los procesos corresponden a los concursos externos N.º 01-2026 y N.º 02-2026, publicados el 13 de enero de 2026, y están dirigidos a personas con distintos niveles de formación, desde secundaria hasta licenciatura universitaria.

Las vacantes incluyen puestos profesionales, técnicos y operativos, con salarios globales que van desde ¢451.576 hasta ¢1.990.400, según el cargo. Las plazas se distribuirán en áreas como auditoría interna, tecnologías de información, servicios sociales, cultura, salud ocupacional, infraestructura vial y mantenimiento automotor.

En el Concurso Externo N.º 01-2026, la municipalidad ofrece plazas como Fiscalizador 3 para la Auditoría Interna, Analista 2 de Tecnologías de Información y Comunicación, Encargado de Embellecimiento de Áreas Recreativas, Analista 1 de Servicios Sociales, Técnico en Arte y Cultura, Inspector de Saneamiento Ambiental, Técnico en Salud Ocupacional, Bodeguero y Oficinista del Centro Cívico por la Paz. Estos puestos requieren desde bachillerato de secundaria hasta licenciatura universitaria, además de experiencia previa según el perfil del cargo.

Los salarios globales en este primer concurso alcanzan hasta ¢1.990.400, en el caso del Fiscalizador 3, mientras que otros puestos técnicos y administrativos oscilan entre ¢707.200 y ¢1.218.526. Algunas plazas exigen incorporación al colegio profesional respectivo y licencias de conducir específicas.

El Concurso Externo N.º 02-2026 contempla puestos como Técnico para el Área de Patentes, Operador de Equipo Móvil para Infraestructura Vial y Obras Públicas, Trabajador Especializado en infraestructura y mantenimiento automotor. En estos casos, los requisitos académicos van desde el segundo ciclo de la Enseñanza General Básica hasta el tercer año universitario aprobado, con experiencia en supervisión o labores operativas.

Las personas interesadas deben enviar su oferta antes del 3 de febrero de 2026, mediante un único archivo en formato PDF, al correo reclutamiento@desamparados.go.cr. La municipalidad indicó que no se recibirán ofertas físicas y que se debe presentar una postulación por cada puesto al que se aspire.

El proceso de selección incluirá entrevista técnica y prueba técnica, y toda la documentación debe cumplir los lineamientos establecidos por el Área de Talento Humano. Las consultas se atenderán únicamente por correo electrónico, según lo establecido en los carteles oficiales de los concursos.

Puede obtener más información y revisar a detalle los carteles con los puestos en: https://transparencia.desamparados.go.cr/contratacion-de-personal#647-739-2026