Municipalidad de Curridabat ofrece plaza con salario superior a ¢2,3 millones: vea cómo aplicar

La Municipalidad de Curridabat abrió un proceso de contratación para liderar proyectos de infraestructura vial. Conozca los requisitos del puesto, el salario ofrecido y el plazo para enviar su currículum

Por Silvia Ureña Corrales
Municipalidad de Curridabat abrió concurso para jefatura de infraestructura vial. El salario global supera ¢2,3 millones y el plazo vence el 6 de marzo. (Jeffrey Zamora)







