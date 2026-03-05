Municipalidad de Curridabat ofrece plaza con salario superior a ¢2,3 millones: vea cómo aplicar

Municipalidad de Curridabat abrió concurso para jefatura de infraestructura vial. El salario global supera ¢2,3 millones y el plazo vence el 6 de marzo.

La Municipalidad de Curridabat abrió un proceso de reclutamiento para la jefatura de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Vial, un puesto encargado de planificar, coordinar y supervisar obras civiles dentro del cantón.

El gobierno local informó que el puesto busca reforzar la gestión de proyectos de infraestructura vial, mediante la dirección y evaluación de procesos relacionados con el seguimiento, control y ejecución de obras públicas.

Entre los requisitos destaca contar con licenciatura en Ingeniería Civil o Ingeniería en Construcción, además de estar incorporado al colegio profesional respectivo. También se solicita experiencia comprobada en el manejo de proyectos de ingeniería.

La municipalidad exige un mínimo de cuatro años de experiencia en gestión de proyectos, preferiblemente en el sector público. Además, el candidato debe acreditar al menos cuatro años en puestos de jefatura administrando proyectos y personal.

Otro requisito es la experiencia en contratación administrativa mediante el sistema Sicop, herramienta utilizada por instituciones públicas para la gestión de compras y procesos de contratación.

El puesto corresponde a una jefatura interina de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Vial. Según la convocatoria municipal, el salario global asciende a ¢2.323.147.

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo reclutamiento@curridabat.go.cr e indicar en el asunto “Jefatura – Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Vial”.

La recepción de documentos se mantiene abierta hasta el viernes 6 de marzo del 2026.