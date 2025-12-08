Municipalidad de Curridabat abre tres plazas con salarios de hasta ¢2,4 millones: así puede postular

La Municipalidad anunció tres puestos en Derecho, electricidad y mantenimiento de parques, con salarios entre ¢654.000 y ¢2,4 millones.

La Municipalidad de Curridabat anunció la apertura de un concurso externo para contratar personal en tres plazas profesionales y técnicas, según consta en la convocatoria oficial del proceso 05-2025. Las vacantes corresponden a puestos administrativos, operativos y de servicios especializados.

El concurso incluye una plaza reservada para personas con discapacidad, conforme a la Ley 8862, y abarca áreas como Derecho, electricidad y mantenimiento de parques. La institución recibirá postulaciones durante el periodo establecido en la convocatoria.

La plaza de profesional analista requiere licenciatura en Derecho, incorporación al Colegio de Abogados y tres años de experiencia previa en funciones legales, así como en normativa disciplinaria y contratación administrativa. El horario se divide entre jornada regular y disponibilidad en fines de semana. El salario global ronda los ¢2,493,760 millones.

Otra de las vacantes corresponde a la posición de operador de servicios especializados (electricista). Esta exige título de colegio técnico en electricidad, certificación de idoneidad del INA. El puesto requiere disponibilidad para trabajar en horarios rotativos. La remuneración se acerca a ¢705.866.

La tercera plaza es para operador de equipo móvil especializado, enfocada en mantenimiento de parques. La Municipalidad solicita título de primaria concluida, un año de experiencia en labores similares y licencia B3 y D3 al día. El salario mensual se ubica alrededor de ¢705.866.

Las personas interesadas pueden enviar la documentación completa al correo reclutamiento@curridabat.go.cr, según lo indicado en la convocatoria oficial. El periodo de recepción permanecerá abierto hasta el viernes 12 de diciembre a las 4 p.m.