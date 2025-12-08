Economía

Municipalidad de Curridabat abre tres plazas con salarios de hasta ¢2,4 millones: así puede postular

Tres vacantes municipales ofrecen salarios competitivos y requisitos claros. Descubra las funciones, condiciones y pasos para participar en el concurso de Curridabat

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La Municipalidad anunció tres puestos en Derecho, electricidad y mantenimiento de parques, con salarios entre ¢654.000 y ¢2,4 millones. (Jeffrey Zamora)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPlazasVacantesEmpleo público
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.