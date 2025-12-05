Reconocido supermercado abre nuevas vacantes: estos son los detalles

Todas las vacantes de Walmart están disponibles para personas con discapacidad.

La cadena de supermercados Walmart anunció la apertura de nuevas plazas laborales en sus diferentes formatos de tienda en Costa Rica, con una invitación dirigida a personas con discapacidad.

La empresa informó que todas las vacantes disponibles aceptan talento con algún tipo de discapacidad.

Entre los beneficios que ofrece la empresa destacan el bono por resultados, días libres corporativos, asesoría legal, financiera, psicológica y médica, así como descuentos para personas asociadas en las tiendas del grupo. También incluye seguro de vida y otros incentivos orientados a mejorar la calidad laboral.

Walmart reafirmó que su programa de contratación considera perfiles diversos y promueve oportunidades para quienes buscan empleo formal con condiciones competitivas. La empresa mantiene disponibilidad de puestos en diferentes regiones del país.

Las vacantes activas se encuentran en distintas áreas de tiendas como cajeras y administración, bodegas y centros de distribución de la compañía. Las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma oficial al escanear el código QR habilitado para conocer los detalles de cada puesto.