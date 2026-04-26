Economía

Municipalidad de Curridabat abre concurso externo con 10 plazas y salarios de hasta ¢2,4 millones: así puede aplicar

Nueva oportunidad de empleo público abre concurso con 10 plazas en distintas áreas. Conozca requisitos, perfiles y cómo aplicar paso a paso

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Por Silvia Ureña Corrales
Curridabat abrió concurso externo con 10 plazas y salarios diferenciados según el puesto, con requisitos y evaluación por etapas. (Jeffrey Zamora)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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