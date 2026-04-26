Municipalidad de Curridabat abre concurso externo con 10 plazas y salarios de hasta ¢2,4 millones: así puede aplicar

Curridabat abrió concurso externo con 10 plazas y salarios diferenciados según el puesto, con requisitos y evaluación por etapas.

La Municipalidad de Curridabat anunció la apertura del Concurso Externo N.° 03-2025 para contratar personal en distintas plazas, con salarios globales que alcanzan hasta los ¢2,4 millones, según el cartel publicado por Recursos Humanos.

El proceso busca fortalecer la prestación de servicios municipales en áreas técnicas especializadas, mediante la incorporación de profesionales en distintas disciplinas.

Entre los puestos disponibles se encuentra el de profesional Analista en Gestión Vial; este cargo exige licenciatura en Ingeniería Civil o en Construcción, incorporación al colegio profesional, tres años de experiencia y conocimientos en maquinaria pesada. El salario global es de ¢1.918.277.

También se habilita una plaza de técnico municipal 2, Inspector Municipal, entre los requisitos se encuentra cuarto año universitario en carrera afín o bachiller de secundaria y graduado de un colegio técnico en una especialidad de dibujo arquitectónico o estudios afines. Un año de experiencia, licencia al día. El salario global es de ¢980.442.

Entre los puestos disponibles destaca una plaza de profesional asistente en desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, con salario global de ¢1.175.673, que requiere bachillerato en Ingeniería en Sistemas, incorporación al colegio profesional y experiencia en programación y bases de datos.

También se incluye una plaza de técnico municipal en soporte audiovisual del Concejo Municipal, con salario global de ¢1.005.478, orientada a personas con formación en producción audiovisual o informática y experiencia en transmisión y edición.

El concurso contempla una plaza de secretaria del Concejo Municipal, reservada para personas con discapacidad, con salario global de ¢980.442. Este puesto exige formación en administración o secretariado, experiencia administrativa y habilidades en atención al público.

Además, se abren dos plazas de profesional analista en auditoría, con salario global de ¢2.493.760, dirigidas a personas con licenciatura en áreas como contabilidad, finanzas, administración o ingeniería, y experiencia mínima de tres años en auditoría. Debe estar incorporado en el colegio de profesionales respectivo.

Otra de las vacantes corresponde a un profesional analista en gestión de recursos humanos, con salario global de ¢1.918.277, que requiere formación en recursos humanos o afines y experiencia en procesos administrativos del área.

El cartel también incluye una plaza de operador de vehículo y maquinaria especial, con salario global de ¢1.175.673, que solicita licencia respectiva y experiencia en manejo de equipo especializado.

Finalmente, se habilita una plaza de técnico municipal instructor musical, con salario global de ¢980.442, dirigida a estudiantes avanzados o egresados en ejecución musical, con experiencia en enseñanza.

Todos los puestos exigen como requisito general la presentación de atestados, experiencia comprobable y cumplimiento de condiciones legales, además de otros requisitos específicos según el cargo.

Cómo aplicar y hasta cuándo

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo electrónico reclutamiento@curridabat.go.cr, indicando el nombre del puesto y el número de concurso.

Posteriormente, recibirán un enlace para completar el formulario correspondiente. La municipalidad advirtió que no se valorarán postulaciones incompletas.

La fecha límite para enviar documentos es el miércoles 29 de abril de 2026.

El proceso incluye etapas de revisión de requisitos, evaluación técnica y selección final, previo al nombramiento.