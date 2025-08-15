Mundial 2026: Esto le costaría viajar desde Costa Rica para presenciar la final en Estados Unidos

La final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA se disputará el domingo 19 de julio de ese año en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos, el mismo escenario deportivo también albergó, entre otros, el último partido del Mundial de Clubes FIFA 2025.

Para los costarricenses que quieran asistir al último partido del mundial 2026 será indispensable contar con visa estadounidense y disponer de un presupuesto considerable para cubrir el viaje.

La agencia Go2Travel, ubicada en Plaza Heredia, ofrece un paquete mundialista para ir a ese encuentro que incluye vuelos en clase turista San José - Estados Unidos - San José, hospedaje de tres noches en hotel clase turista con desayuno continental.

Además, los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, traslados terrestres al estadio, tarjeta de asistencia de viaje, kit de regalo (camisa original de la Selección Nacional de Costa Rica) y entrada “100% garantizada” al partido de la final.

Hay tres categorías de entrada normal. La categoría 1 contempla el centro del anillo interior y la línea lateral del centro del anillo exterior. La categoría 2 corresponde a la esquina del anillo interior y la línea lateral del anillo exterior. La categoría 3 sería anillo interior detrás de los marcos y esquina del anillo exterior. — Go2Travel

Los precios del paquete para la Copa Mundial 2026 variará dependiendo de la categoría de las entradas (1, 2 o 3) y del tipo de ocupación (habitación doble o individual).

Según Lauren Brenes, gerenta general de la agencia, en ocupación doble, el paquete vale $15.500 en categoría 3, $26.255 en categoría 2, y $39.455 en categoría 1.

En habitación individual, el precio del paquete mundialista con boleto en categoría 3 es de $19.400, en categoría 2 asciende a $30.155 y en categoría 1 sube hasta los $43.355.

Según informó la empresa, fue “designada por On Location-FIFA para comercializar paquetes con entradas incluidas de la Copa Mundial de la FIFA 26™ en Costa Rica”. Además, se indicó que “somos la única agencia que pagó el programa de la FIFA, por consiguiente, la única con entradas garantizadas”.

Ubicación de categorías, según la entrada adquirida. (Cortesía de Go2Travel/Cortesía de Go2Travel)

Brenes explicó que la agencia ofrece financiamiento con el Banco Nacional, Credix y el BAC. Además, las personas tienen la posibilidad de realizar cuatro pagos según el calendario establecido: 30% al firmar el contrato, 30% el 30 de octubre, 20% el 15 de enero del 2026 y el 20% restante el 15 de abril del mismo año.