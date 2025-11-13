Multinacional logra hito desde Costa Rica: desarrolla 40 nuevas patentes, una se llama Pacuare

Microchips y componentes de red desarrollados en el Centro de Investigación y Desarrollo de Hewlett Packard Enterprise (HPE) en Costa Rica. La compañía anunció 40 nuevas patentes creadas con el aporte de ingenieros costarricenses, enfocadas en optimizar la velocidad y seguridad de redes globales.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) desarrolló en Costa Rica decenas de nuevas patentes con conocimiento de ingenieros costarricenses, se informó este jueves.

Se trata de un total de 40 nuevas patentes elaboradas desde su Centro de Investigación y Desarrollo (I+D) en Costa Rica, de acuerdo con un comunicado de prensa conjunto de la empresa y la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

Las patentes incluyen algoritmos y procesos que optimizan el flujo de datos en redes alámbricas e inalámbricas, generando mayor rapidez, seguridad y eficiencia en actividades cotidianas como videollamadas, transmisión de contenidos y operaciones digitales para empresas de todo el mundo.

Algunas de las innovaciones patentadas llevan nombres asociados a Costa Rica, como el circuito integrado Pacuare, en reconocimiento al papel clave del talento local.

Luis Uribe, gerente de Investigación y Desarrollo para HPE Costa Rica, aseguró que este es un hito histórico para la empresa y para el país.

“Estas 40 patentes son prueba tangible de que nuestro país no solo ejecuta, sino que innova con creatividad y visión. Detrás de cada una de ellas hay talento costarricense que está transformando la forma en que se conectan personas, negocios y sociedades en todo el planeta”, afirmó Uribe.

El centro de I+D de HPE inició en 2008 con cuatro ingenieros. En la actualidad es un equipo multidisciplinario esencial para el portafolio global de la compañía.

En el desarrollo de las patentes participaron más de 35 ingenieros locales, provenientes en su mayoría de universidades públicas y programas nacionales STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de Cinde, destacó que este logro confirma que Costa Rica es más que un destino de operaciones.

“Tenemos el potencial de convertirnos en un hub estratégico para la creación de propiedad intelectual en tecnología avanzada. En los últimos años, la madurez de nuestro ecosistema de innovación ha permitido que empresas líderes como HPE desarrollen desde aquí soluciones de impacto global”, apuntó Gibson.

Para Cinde, estos resultados demuestran la calidad del talento costarricense y el papel del país como socio confiable en la economía digital mundial.

En 2015 tras la separación de Hewlett-Packard (HP) en 2015 se crearon Hewlett-Packard Enterprise (HPE), firma dedicada al desarrollo de software, servicios en la nube, redes y análisis de datos, y HP Inc., enfocada en la comercialización de computadoras y hardware, como las impresoras.