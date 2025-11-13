Economía

Multinacional logra hito desde Costa Rica: desarrolla 40 nuevas patentes, una se llama Pacuare

Algunas de las innovaciones patentadas llevan nombres asociados a Costa Rica. Estos son los detalles.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Microchips metálicos de Hewlett Packard Enterprise alineados sobre una bandeja negra en laboratorio de investigación y desarrollo en Costa Rica, donde se desarrollaron 40 nuevas patentes tecnológicas.
Microchips y componentes de red desarrollados en el Centro de Investigación y Desarrollo de Hewlett Packard Enterprise (HPE) en Costa Rica. La compañía anunció 40 nuevas patentes creadas con el aporte de ingenieros costarricenses, enfocadas en optimizar la velocidad y seguridad de redes globales. (Cortesía Cinde /Cortesía Cinde)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PatentesPatentes Costa RicaCindeHPHwwlett Packard
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.