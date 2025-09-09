Economía

Multinacional de traducción despide personal en Costa Rica

CyraCom, empresa de servicios de traducción, despide a sus trabajadores en Costa Rica como parte de una reestructuración global tras su reciente adquisición.

Por Gustavo Ortega Campos
Health Prime inició sus operaciones en el país en diciembre del 2019, con 41 colaboradores. Actualmente tiene un total de 80 empleados y agregará 100 puestos. Foto: Cortesía
La empresa estadounidense de servicios de traducción e interpretación anunció el cierre de sus operaciones en Costa Rica. (Imagen para fines ilustrativos) (La Nación/La Nación)







Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

