Multinacional de traducción despide personal en Costa Rica

La empresa estadounidense de servicios de traducción e interpretación anunció el cierre de sus operaciones en Costa Rica. (Imagen para fines ilustrativos)

La empresa estadounidense CyraCom, especializada en servicios de traducción e interpretación de idiomas, despidió al personal de su call centers en Heredia, confirmó la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

“Con relación al cierre de las operaciones de CyraCom en Costa Rica (...) la empresa ha comunicado de manera informal que atraviesa por una reestructuración corporativa, que derivó en el despido de su personal en el país y de otras filiales en Estados Unidos”, indicó la entidad.

La Promotora añadió que, de momento, la empresa no brindó detallas de cuántas personas fueron las afectadas en los despidos.

Tampoco han recibido una petición formal de la empresa de renuncia al régimen de zona franca.

Procomer dijo que lamenta esta situación y que se puso a disposición de la compañía para acompañar a los trabajadores despedidos, con el objetivo de facilitar su pronta recolocación.

CyraCom se estableció en Costa Rica en 2019 en Ultrapark, Heredia, según detalla su sitio web.

La decisión de despidos se da dos meses después de la adquisición de la empresa por parte de Propio, compañía estadounidense líder en soluciones de interpretación, traducción y localización, según un comunicado de ésta publicado el 3 de julio pasado.

La Nación remitió consultas a Propio sobre el despido de los colaboradores de CyraCom en Costa Rica; al cierre de esta nota se estaba a la espera de respuesta.

La sede central de CyraCom se ubica en Tucson, Arizona. Además de Costa Rica, cuenta con oficinas en Guadalajara, México. En Estados Unidos tiene operaciones en Houston, Queens en Nueva York, Las Cruces en Nuevo México y Cheery Hills en Nueva Jersey.

También tiene presencia en Tampa, Florida, en donde también se vería afectada con recortes de personal, según reportes de medios de comunicación locales.