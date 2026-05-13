Multinacional CathX Medical abrirá planta en Cartago: así puede postularse a un empleo

Nueva instalación de CathX Medical estará ubicada en Zona Franca La Lima, en Cartago.

CathX Medical, división de la empresa Zeus Medical, abrirá una nueva planta en Costa Rica, específicamente en la Zona Franca La Lima, en Cartago. La compañía prevé que la planta entre en operación durante el segundo trimestre de 2027.

La nueva planta se dedicará al diseño, desarrollo y manufactura de subensambles para catéteres complejos, es decir, dispositivos médicos mínimamente invasivos utilizados en una amplia variedad de procedimientos clínicos, “desde el tratamiento de derrames cerebrales hasta la corrección de arritmias cardíacas”.

“Esta inversión (...) refleja nuestra confianza en el talento de la región, sus capacidades de manufactura avanzada y su importancia estratégica a largo plazo”, afirmó Paddy O’Brien, director ejecutivo de Zeus.

La multinacional de origen estadounidense proyecta generar más de 100 nuevos empleos durante sus primeros tres años de operación, según se informó este miércoles 13 de mayo mediante un comunicado de prensa conjunto del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

De acuerdo con la comunicación, la planta tendrá un área de 3.000 metros cuadrados y abrirá plazas en áreas de ingeniería, puestos técnicos y operativos, con énfasis en perfiles con conocimiento y experiencia en procesos de extrusión, trenzado y ensamblaje complejo de catéteres.

Actualmente, CathX Medical se encuentra en proceso de selección de personal. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo jobs-cathx@zeusinc.com. Entre los requisitos, la firma indicó que es preferible contar con visa y pasaporte vigentes.

La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, señaló que la decisión de Zeus Medical de expandir sus operaciones en el país mediante su división CathX Medical responde al talento técnico y a la experiencia productiva que caracterizan al ecosistema costarricense de ciencias de la vida.