Economía

Multinacional CathX Medical abrirá planta en Cartago: así puede postularse a un empleo

CathX Medical se encuentra en proceso de selección del nuevo personal. Empresa proyecta generar más de 100 nuevos empleos

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Por Mónica Cerdas Gómez
Foro de El Financiero en la zona Franca
Nueva instalación de CathX Medical estará ubicada en Zona Franca La Lima, en Cartago. (JONATHAN JIMENEZ/JJiménez)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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