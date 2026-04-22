WeWork abre su cuarta sede en Costa Rica tras una inversión que supera los $4 millones

WeWork inauguró su cuarta sede en Costa Rica en la Zona Franca La Lima, en Cartago.

WeWork inauguró, este miércoles 22 de abril, su cuarta sede en Costa Rica, específicamente, en la Zona Franca La Lima, en Cartago.

La nueva operación contempla una inversión superior a los USD $4 millones y una infraestructura de más de 2.900 m², con capacidad para más de 650 personas y 555 unidades de trabajo en oficinas privadas.

“La incorporación de este modelo dentro de una zona franca amplía las opciones para compañías que buscan instalar o expandir operaciones bajo esquemas más flexibles”, indica el comunicado de prensa de WeWork.

Este tipo de modelo, integrado dentro de una zona franca, fortalece la capacidad de Costa Rica para competir por inversión extranjera, al ofrecer soluciones alineadas con las necesidades actuales de las empresas globales, argumentó la compañía.

La sede de WeWork en Zona Franca La Lima ya alberga a empresas como Penumbra y “otra más del área de dispositivos médicos”, lo que evidencia la demanda por soluciones que permitan a las empresas establecerse y expandir sus capacidades dentro de un mismo entorno.

“Hoy en día las empresas deben redoblar sus esfuerzos para retener talento. Cartago es una región con profesionales altamente capacitados, por lo que esta apertura representa una apuesta estratégica para ofrecer espacios listos para operar, diseñados como experiencias que promueven el bienestar y desarrollo de las personas, impulsando así la retención estratégica de los profesionales en la zona”, indicó Rashid Sauma, director regional de WeWork para Centroamérica y el Caribe.

En la apertura de la nueva sede de WeWork estuvieron Indiana Trejos, viceministra de Comercio; Rashid Sauma, director de WeWork; André Garnier y Philippe Garnier, ambos de la desarrolladora Garnier & Garnier. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

WeWork es una plataforma de crecimiento empresarial que ofrece diferentes espacios de trabajo con soluciones integrales. Se adapta a diferentes tamaños de negocio y brinda espacios 100% habilitados para que los clientes se concentren en el desarrollo de su actividad.

Desde 2023, cuando Garnier & Garnier adquirió la franquicia de la marca en Centroamérica y el Caribe, WeWork suma cuatro sedes en Costa Rica —Escazú Village, Cariari, El Cafetal y Zona Franca La Lima—, que en conjunto superan los 29.000 m², tienen cerca de 5.950 unidades de trabajo y albergan a más de 160 empresas, como parte de una inversión regional estimada en $50 millones.