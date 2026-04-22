Economía

WeWork abre su cuarta sede en Costa Rica tras una inversión que supera los $4 millones

Nueva sede de WeWork ya alberga a empresas como Penumbra y “otra más del área de dispositivos médicos”

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Por Mónica Cerdas Gómez
WeWork, sede en Zona Franca La Lima
WeWork inauguró su cuarta sede en Costa Rica en la Zona Franca La Lima, en Cartago. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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