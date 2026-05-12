Multinacional busca ingenieros en Costa Rica: conozca las vacantes y fecha de la feria de empleo

La empresa busca talento costarricense en ingeniería, automatización y tecnología para fortalecer proyectos internacionales.

Johnson Controls participará en la feria de empleo Talent Costa Rica 2026 con el objetivo de reclutar profesionales costarricenses para proyectos internacionales en ingeniería y tecnología. La actividad se realizará el viernes 15 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en San José.

La empresa señaló que busca fortalecer equipos vinculados con automatización, eficiencia energética y tecnologías de infraestructura crítica.

Durante el evento, reclutadores y líderes de la compañía conversarán con profesionales en ingeniería y estudiantes avanzados de carreras STEM interesados en desarrollar una carrera internacional.

La compañía informó que busca talento en áreas como ingeniería eléctrica, ingeniería electromecánica, mecatrónica, ingeniería mecánica, automatización de edificios, sistemas de seguridad electrónica, sistemas de alarma contra incendios y tecnologías de infraestructura inteligente.

Entre los requisitos destacan formación universitaria en ingeniería o carreras técnicas afines, conocimientos en AutoCAD y Revit, experiencia en interpretación de planos y diagramas eléctricos, así como un nivel de inglés B2 o superior.

Johnson Controls afirmó que mantiene programas de capacitación técnica y desarrollo profesional para fortalecer habilidades especializadas de sus colaboradores. Según la empresa, estos programas incluyen mentorías, experiencia práctica y exposición a proyectos globales.

La multinacional se especializa en gestión térmica, sistemas críticos para edificios, eficiencia energética y descarbonización. También trabaja con industrias como centros de datos, salud, farmacéutica, manufactura avanzada y educación superior.

Talent Costa Rica 2026 es organizada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer). La feria se desarrollará entre las 8 a. m. y las 7 p. m.