Economía

Multinacional busca ingenieros en Costa Rica: conozca las vacantes y fecha de la feria de empleo

La multinacional ofrecerá oportunidades laborales para profesionales STEM durante la feria organizada por Procomer en San José

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Por Jailine González Gómez
La empresa busca talento costarricense en ingeniería, automatización y tecnología para fortalecer proyectos internacionales.
La empresa busca talento costarricense en ingeniería, automatización y tecnología para fortalecer proyectos internacionales. (Johnson Controls/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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