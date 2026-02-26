Economía

Mucap anuncia salida de gerente general: así se definirá su sucesión

Mario Rivera dejará el cargo a partir del 16 de marzo por su jubilación. Vea cómo se definirá la sucesión a la gerencia general en la institución.

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen Mario Rivera
Mario Rivera dejará el cargo a partir del 16 de marzo. Vea cómo se definirá la sucesión a la gerencia general en la institución. (Cortesía Mucap/Cortesía Mucap)







MucapMario Rivera
