Mucap anuncia salida de gerente general: así se definirá su sucesión

Mario Rivera dejará el cargo a partir del 16 de marzo. Vea cómo se definirá la sucesión a la gerencia general en la institución.

La Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap) anunció que Mario Rivera Turcios dejará la Gerencia General de la institución porque se acogió a su derecho de jubilación. Su salida será efectiva a partir del próximo 16 de marzo.

“Con el convencimiento de haber cumplido la etapa para la cual asumió el cargo, el señor Mario Rivera Turcios dejará la Gerencia General de Mucap”, informó la entidad en un comunicado.

Rivera, también exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), inició funciones en 2022 y, de acuerdo con la organización, centró su labor en robustecer la estabilidad operativa mediante procesos como la digitalización de servicios, el lanzamiento de la tarjeta de crédito y el desarrollo de la plataforma web y la aplicación transaccional.

“Desde el primer momento, asumí esta responsabilidad con plena conciencia del valor institucional de Mucap y del compromiso que implicaba dar continuidad a una organización con una trayectoria sólida”, expresó Rivera.

“Durante este periodo trabajamos con rigor técnico, responsabilidad y sentido de equipo. Hoy doy un paso con la tranquilidad del deber cumplido y con un profundo agradecimiento hacia la Junta Directiva, el equipo humano y todas las personas que confían en Mucap”, agregó.

La mutual detalló que, tras su salida, Rivera iniciará una nueva etapa personal en el contexto de su jubilación, con la intención de dedicar más tiempo a su familia. No obstante, indicó que permanecerá vinculado al sector empresarial mediante servicios de consultoría y acompañamiento estratégico.

Junta Directiva definirá la sucesión

Mucap precisó que el órgano directivo iniciará el proceso para buscar y seleccionar a la persona que asumirá la Gerencia General, quien tendrá a su cargo la ejecución del plan estratégico organizacional recientemente aprobado.

Asimismo, la entidad señaló que la Junta Directiva reconoció y agradeció la labor, el profesionalismo y el compromiso de Mario Rivera durante su gestión, y reiteró su propósito de continuar fortaleciendo la estabilidad y la calidad del servicio que brinda la institución.