Moneda coleccionable de ¢50 con cangrejo marinera: conozca la fecha de venta y lo que debe saber

¿Ya vio la nueva moneda de ¢50 con un cangrejo? Conozca desde cuándo se vende, cuánto cuesta y dónde puede conseguir esta pieza limitada

Por Silvia Ureña Corrales
La nueva moneda coleccionable de ¢50, dedicada al cangrejo marinera, se venderá desde el 22 de octubre en bancos seleccionados.
La nueva moneda coleccionable de ¢50, dedicada al cangrejo marinera, se venderá desde el 22 de octubre en bancos seleccionados. (Cortesía /Cortesía)







