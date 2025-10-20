Moneda coleccionable de ¢50 con cangrejo marinera: conozca la fecha de venta y lo que debe saber

La nueva moneda coleccionable de ¢50, dedicada al cangrejo marinera, se venderá desde el 22 de octubre en bancos seleccionados.

La quinta moneda coleccionable de ¢50 de la serie Fauna de los Ecosistemas, alusiva al cangrejo marinera del manglar, saldrá a la venta este miércoles 22 de octubre del 2025, según informó el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El BCCR pondrá a disposición del público 10.000 monedas en presentación acrílica y 7.000 en estuche, ambas con un precio de ¢8.650.

Cada persona podrá adquirir un máximo de dos unidades, sin importar el tipo de presentación.

Diseño y detalles de la moneda

La nueva moneda muestra en el reverso las palabras Manglar, Cangrejo marinera y su nombre científico Goniopsis pulchra. El diseño incluye una representación del animal sobre un fragmento del mapa del ecosistema de manglar, así como el número 2023, que corresponde al año en que se aprobó el diseño por parte de la Junta Directiva del BCCR.

En el anverso se pueden leer las leyendas República de Costa Rica y Banco Central de Costa Rica, además de tres barras en alto relieve que facilitan su reconocimiento.

La moneda conmemorativa del ecosistema de manglar se venderá en dos presentaciones y con unidades limitadas por persona. (Cortesía/Cortesía)

Distribución y puntos de venta

La moneda se podrá conseguir en distintas entidades financieras a partir del 22 de octubre. Algunas ofrecerán ventas presenciales y otras lo harán exclusivamente en línea. La distribución será así:

Banco de Costa Rica : 2.500 unidades (700 en estuche, 1.800 en acrílico)

: 2.500 unidades (700 en estuche, 1.800 en acrílico) Banco Nacional de Costa Rica : 2.500 unidades, venta exclusiva en línea a través de bnshop.bncr.fi.cr

: 2.500 unidades, venta exclusiva en línea a través de bnshop.bncr.fi.cr Banco Popular : 1.150 unidades

: 1.150 unidades BAC Credomatic : 1.050 unidades

: 1.050 unidades Grupo Mutual : 1.350 unidades

: 1.350 unidades Scotiabank : 500 unidades

: 500 unidades Banco Promerica : 300 unidades

: 300 unidades Otras entidades como Coopegrecia, Coopealianza, Coopesanramón, Coopeande, Coopenae, Coopecar y la Asociación Numismática Costarricense también tendrán unidades disponibles

Los Museos del Banco Central venderán la moneda en una fecha posterior, que se anunciará por medios oficiales.

Sobre el cangrejo marinera

Esta especie, conocida por sus colores llamativos, es común en manglares y habita sobre raíces de mangle colorado y otros árboles. Se alimenta principalmente de materia vegetal, como gramíneas y hojas de mangle. Utiliza madrigueras propias o refugios hechos por otros cangrejos.

Circulación regular

Además de la versión coleccionable, el BCCR pondrá en circulación una moneda de uso común sin colores, con valor nominal de ¢50, a partir del mismo 22 de octubre, por medio del sistema financiero nacional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.