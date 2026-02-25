Moneda coleccionable de ¢25 con El Fortín estará disponible desde este miércoles: en estos bancos podrá conseguirla

Desde este miércoles, bancos venderán la moneda coleccionable de ¢25 con El Fortín por ¢9.100. Revise dónde comprarla.

El Banco de Costa Rica (BCR) pondrá a la venta desde este miércoles 25 de febrero la moneda coleccionable de ¢25 dedicada a El Fortín de Heredia. La pieza forma parte de la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias”, emitida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Cada moneda tendrá un precio de ¢9.100, tanto en presentación acrílica como en estuche.

La emisión corresponde a la cuarta moneda coleccionable de la serie. El BCCR indicó que se fabricaron 10.000 unidades en acrílico y 7.000 en estuche para su distribución a través de entidades financieras. En el caso del BCCR, la entidad coordina la distribución de la moneda por medio del sistema financiero nacional.

En el reverso se observa la imagen de El Fortín de Heredia, construcción levantada en 1876 y declarada Monumento Nacional en 1974. El diseño incluye las leyendas “Provincia de Heredia”, “El Fortín” y el año “2023”, fecha en que se aprobó la temática de la colección.

El anverso mantiene la inscripción “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, además de barras en alto relieve que facilitan su identificación táctil. La moneda posee canto liso.

El icónico Fortín de Heredia inspiró la nueva moneda de ¢25 que pronto llegará a bancos y entidades financieras. (BCCR/BCCR)

La venta estará limitada a dos unidades por persona, sin importar la presentación, con el fin de ampliar el acceso y evitar la especulación. Cada entidad financiera definirá los puntos específicos de comercialización y la cantidad asignada por sucursal.

En el caso del Banco de Costa Rica (BCR), las monedas estarán disponibles en oficinas de San José, San Rafael de Escazú, Paseo Colón, Liberia, Nicoya, Barrio San José de Alajuela, Puntarenas, Quepos, Cartago, Limón y Heredia, hasta agotar existencias.

Por su parte, el Banco Nacional (BN) venderá la moneda exclusivamente en línea a través de BN Shop, su plataforma oficial. Cada persona podrá adquirir una unidad por presentación y el retiro se realizará en la Oficina Principal del BN, en San José, a partir del 27 de febrero, previa verificación de la compra.

Lista de entidades que distribuirán la moneda coleccionable (BCCR/BCCR)

Nueva moneda de ¢25 entrará en circulación nacional

Además de la edición coleccionable, el BCCR informó que circulará una moneda regular sin colores, con valor nominal de ¢25, que ingresará de forma gradual al sistema financiero nacional a partir del 25 de febrero.

La nueva pieza forma parte del proceso de sustitución del diseño anterior, que dejará de funcionar como medio de pago el 1.º de julio de 2026.