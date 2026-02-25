Economía

Moneda coleccionable de ¢25 con El Fortín estará disponible desde este miércoles: en estos bancos podrá conseguirla

Conozca cuánto cuesta, en qué bancos estará disponible y cómo asegurarse una antes de que se agote

Por Silvia Ureña Corrales
Desde este miércoles, bancos venderán la moneda coleccionable de ¢25 con El Fortín por ¢9.100. Revise dónde comprarla.
Desde este miércoles, bancos venderán la moneda coleccionable de ¢25 con El Fortín por ¢9.100. Revise dónde comprarla. (Banco Nacional /Banco Nacional)







