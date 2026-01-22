Microempresas en Costa Rica aumentaron en 2025; mayoría enfrenta alta inestabilidad salarial

Sector servicios, como transporte de personas, reúne el 43,9% de las microempresas de los hogares en Costa Rica.

El número de microempresas de los hogares en Costa Rica creció un 13,5% entre 2024 y 2025, al pasar de 435.779 a 494.564; sin embargo, la mayoría opera sin estabilidad salarial, según la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (Enameh) publicada este jueves 22 de enero por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La encuesta evidencia altos niveles de informalidad. Para 2025, se estima que el 81,5% de las microempresas de los hogares no lleva registros contables formales; el 98,2% no está inscrita en el Registro Nacional con cédula jurídica, y el 99,6% no tiene asignado un salario fijo para la persona trabajadora independiente.

El estudio muestra que el 73,9% de las microempresas en Costa Rica son unipersonales; el 13,5% cuenta con dos trabajadores, y el 12,6% cuenta con tres o más trabajadores, incluida la persona propietaria de la actividad económica.

Noticia en desarrollo.