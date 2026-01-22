Famosas cadenas de comida rápida abrirán 200 vacantes de empleo: conozca cómo postularse

Cinco cadenas de restaurantes abrirán 200 plazas de empleo en Costa Rica para reforzar operaciones y preparar nuevas aperturas este año.

Burger King, Juan Valdez, Domino’s Pizza, Arby’s y Popeyes anunciaron la apertura de 200 nuevos puestos de trabajo en Costa Rica durante este inicio de año, como parte del refuerzo de sus restaurantes actuales y de próximas aperturas en distintas zonas del país.

Las vacantes se distribuirán dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana, según informó el grupo que administra estas marcas en el país. La contratación responde a la necesidad de fortalecer las operaciones y preparar los equipos para nuevos locales que iniciarán operaciones en el corto plazo.

Los puestos disponibles incluyen auxiliares de cocina, cajeros, anfitrionas, asistentes administrativos y gerentes de restaurante. Entre los requisitos principales se solicita disponibilidad para laborar en horarios rotativos y contar con título y carné de manipulación de alimentos vigentes.

De forma adicional, la empresa indicó que no es obligatorio, pero sí valorado, tener tercer año de colegio aprobado y experiencia previa en restaurantes de comida rápida. Las plazas estarán disponibles en distintas regiones del país, de acuerdo con las necesidades operativas de cada marca.

Actualmente, Burger King opera 48 restaurantes, Juan Valdez Café cuenta con seis, Domino’s Pizza con 15, Arby’s con tres y Popeyes con cinco. En conjunto, el grupo suma 77 puntos de venta y cerca de 1.200 colaboradores en Costa Rica.

Con estas nuevas contrataciones, la corporación proyecta un crecimiento aproximado del 16% en su planilla total, lo que representa una expansión relevante en su operación local durante el arranque de 2026.

Las personas interesadas en aplicar a estas oportunidades laborales deben enviar su currículum al correo reclutamiento@aegroupcr.com, donde se centraliza el proceso de reclutamiento para todas las marcas del grupo.