México y Canadá proponen a Estados Unidos extender su tratado comercial por 16 años

Con el reloj corriendo hacia la fecha límite de julio, Dominic LeBlanc de Canadá y Marcelo Ebrard de México, enviaron cartas formales a sus contrapartes para expresar su voluntad de aprobar el nuevo plazo del acuerdo comercial entre los tres países de Norteamérica.

Montreal. México y Canadá propusieron el martes extender por 16 años el tratado comercial de América del Norte (T-MEC), que también suscribe Estados Unidos.

Ambos países enviaron cartas formales a sus contrapartes para expresar su voluntad de aprobar el nuevo plazo, en medio de las negociaciones sobre los nuevos términos que avanzan en el marco de la política proteccionista de Donald Trump.

El ministro canadiense a cargo del T-MEC, Dominic LeBlanc, envió la misiva un día antes de viajar a Washington para conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sobre el futuro del tratado de libre comercio de Norteamérica, T-MEC.

México y Estados Unidos ya realizaron la primera ronda de las negociaciones la semana pasada. El T-MEC es vital para la economía mexicana: Estados Unidos es su mayor socio comercial y el destino de más del 80% de sus exportaciones.

La carta de LeBlanc -fechada el 1.º de junio y dirigida a Greer y al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard- expresa que “Canadá recomienda la renovación del acuerdo por otros 16 años”.

“Ya lo hicimos también”, dijo Ebrard en rueda de prensa en Ciudad de México. “Quisiéramos que se extendiera 16 años”.

Las partes del T-MEC tienen hasta el 1.º de julio para indicar si simplemente quieren renovar el acuerdo o renegociarlo.

Trump firmó y elogió el T-MEC durante su primer gobierno (2017-2021) pero ahora califica el acuerdo como “irrelevante”. El mandatario ha impuesto aranceles punitivos a industrias clave para Canadá y México como la automotriz.

Ebrard saludó por su parte una reciente reducción de aranceles ordenada por Trump a maquinaria agrícola fabricada con acero y aluminio. Los aranceles al sector siderúrgico son de los que más golpean a las exportaciones mexicanas.

“Estimamos que el efecto puede ser positivo”, señaló el responsable, que no se refirió a la nota publicada por el diario The Wall Street Journal sobre una supuesta exigencia de Trump para que los autos producidos en Norteamérica tengan 50% de partes estadounidenses.

Funcionarios estadounidenses han elogiado ampliamente el enfoque de México en las negociaciones mientras se burlan de Canadá e insultan al primer ministro Mark Carney, quien se ha convertido en uno de los críticos más prominentes de Trump en la escena mundial.

Trump ha insistido también en la idea de anexar Canadá, un comentario que despierta amplio rechazo entre la población.