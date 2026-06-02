Economía

México y Canadá proponen a Estados Unidos extender su tratado comercial por 16 años

México y Canadá proponen blindar el T-MEC por 16 años más. En medio de la presión arancelaria de la Casa Blanca, ambos países enviaron cartas formales para extender el tratado de Norteamérica

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Por AFP
Con el reloj corriendo hacia la fecha límite de julio, Dominic LeBlanc de Canadá y Marcelo Ebrard de México, enviaron cartas formales a sus contrapartes para expresar su voluntad de aprobar el nuevo plazo del acuerdo comercial entre los tres países de Norteamérica.







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