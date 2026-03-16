Economía

Meta y Nebius alcanzan un acuerdo de $27.000 millones para el suministro de infraestructura de IA

Meta refuerza su apuesta por la inteligencia artificial (IA) con una alianza estratégica con Nebius que involucra miles de millones de dólares en infraestructura tecnológica.

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Por Europa Press
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Meta vuelve a apostar fuerte por la inteligencia artificial con una alianza que promete impulsar la próxima generación de supercomputación para entrenar modelos avanzados. (Shutterstock/Shutterstock)







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