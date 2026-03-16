Meta y Nebius alcanzan un acuerdo de $27.000 millones para el suministro de infraestructura de IA

Meta vuelve a apostar fuerte por la inteligencia artificial con una alianza que promete impulsar la próxima generación de supercomputación para entrenar modelos avanzados.

Madrid. Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, y la empresa especializada en IA Nebius cerraron un acuerdo por valor de $27.000 millones (unos 23.500 millones de euros) con el que ambas compañías aspiran a fortalecer el desarrollo y la implementación de la plataforma Nvidia Vera Rubin de supercomputación de IA.

Bajo esta alianza, Nebius se comprometió a suministrar un total de $12.000 millones en capacidad en múltiples ubicaciones, una transacción enmarcada dentro de uno de los primeros despliegues de Nvidia Vera Rubin y que prevé tener desplegada para principios de 2027.

Por otro lado, Meta mostró su intención de comprar capacidad de cómputo adicional disponible en ciertos clústeres futuros de Nebius hasta un valor total de $15.000 millones, una capacidad que la empresa especializada en IA quiere poner en manos de clientes externos de su negocio de nube de IA y cuya capacidad restante será adquirida por Meta.

“Nos complace ampliar nuestra importante alianza con Meta como parte de la obtención de contratos de capacidad a largo plazo para acelerar el desarrollo y el crecimiento de nuestro negocio principal de IA en la nube. Seguiremos cumpliendo con nuestros objetivos”, ha sostenido el fundador y el consejero delegado de Nebius, Arkady Volozh.

El pasado miércoles Nebius anunció que el gigante Nvidia invertirá $2.000 millones de en la compañía para profundizar en la aplicación de la inteligencia artificial en la nube.

En la jornada de este lunes, las acciones de Nebius han llegado a crecer hasta un 16% en el mercado estadounidense y las de Meta hasta un 3% tras hacer pública la alianza.