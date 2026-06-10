Economía

Mercado Libre anuncia una inversión de $4.600 millones en México durante 2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que la compañía creará 8.000 nuevos empleos en México

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Por AFP
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La inversión de Mercado Libre tiene como fin impulsar el comercio electrónico, expandir la red logística de la empresa y “ampliar el acceso a servicios financieros (YURI CORTEZ/AFP)







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