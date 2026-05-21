Economía

Mercado del petróleo podría entrar en ‘zona roja’, advierte la Agencia Internacional de Energía

La AIE alertó sobre un posible escenario de escasez de petróleo durante la temporada alta de viajes, cuando aumenta significativamente la demanda mundial de combustible

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Por AFP
Imagen con fines ilustrativos del Complejo de Refinería de Petróleo de Dora en Bagdad, Irak, el 22 de diciembre de 2024.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que el mercado petrolero podría entrar en una 'zona roja' entre julio y agosto si no se alcanza una solución duradera al conflicto en Medio Oriente. (AHMAD AL-RUBAYE/Ahmad Al-Rubaye / AFP)







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