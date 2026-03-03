MEIC lanza fondo de hasta ¢70 millones para financiar innovaciones de empresas en Costa Rica: conozca los detalles

Convocatoria internacional financiará entre tres y cuatro empresas costarricenses en agritech y fintech hasta marzo de 2026.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el LuxAid Challenge Fund (LCF) abrieron una convocatoria que ofrece cofinanciamiento no reembolsable de entre €50.000 y €120.000, equivalentes a ¢29.550.000 y ¢70.920.000, para empresas innovadoras en Costa Rica.

La iniciativa está dirigida a compañías que ya generan ingresos y buscan ampliar su impacto en sectores de agricultura y sistemas alimentarios (agritech) y servicios e inclusión financieros (fintech). El plazo para postular cierra el 30 de marzo de 2026.

¿Qué es el LuxAid Challenge Fund?

El LuxAid Challenge Fund es un mecanismo de cofinanciamiento no reembolsable de la Cooperación de Luxemburgo. Forma parte del programa LuxAidBusiness4Impact. El financiamiento proviene del Gran Ducado de Luxemburgo y la implementación está a cargo de LuxDev, la Agencia Luxemburguesa de Cooperación al Desarrollo.

El fondo apoya empresas que ya operan en el mercado y que demuestran impacto social y ambiental medible, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Monto, cobertura y duración de los proyectos

Las empresas seleccionadas podrán recibir entre ¢29.550.000 y ¢70.920.000. El fondo cubre hasta el 70% del costo total del proyecto. La empresa debe aportar al menos un 30% de cofinanciamiento.

Los proyectos deben tener una duración de uno a dos años. Deben demostrar resultados empresariales y sociales o ambientales concretos.

En Costa Rica se espera seleccionar entre tres y cuatro empresas, según la calidad de las propuestas.

Enfoque en empresas que ya venden

El fondo no financia ideas ni prototipos. Está dirigido a empresas que ya cuentan con clientes y ventas comprobadas.

El diseño busca cerrar la llamada brecha pionera, que afecta a compañías que validaron su modelo de negocio pero enfrentan barreras para acceder a financiamiento tradicional.

Además del aporte económico, las empresas recibirán acompañamiento técnico. El apoyo incluye fortalecimiento del modelo de negocio, medición de impacto y preparación para futuras inversiones.

Requisitos para postular

Podrán participar empresas que cumplan criterios específicos. Deben estar legalmente registradas en Costa Rica entre el 1 de junio de 2021 y el 1 de junio de 2025.

Además, deben contar con al menos dos personas en planilla y haber generado ingresos comerciales con su producto o servicio innovador durante al menos tres meses antes del 31 de diciembre de 2025.

No pueden haber recibido más de €300.000, equivalentes a ¢175.620.000, en financiamiento externo en los últimos tres años.

Las innovaciones postuladas deben representar el negocio principal de la empresa y enmarcarse en los sectores agritech o fintech, con enfoque en escalamiento e impacto medible.

La postulación se realiza en línea a través de la plataforma oficial del programa.

El 26 de febrero de 2026 a las 10 a. m. se realizará un webinario para explicar el proceso y responder consultas.

La fecha límite para presentar solicitudes es el 30 de marzo de 2026. Para obtener más información sobre la convocatoria, criterios de elegibilidad, proceso de selección y registro en el webinario puede consultar el enlace: https://www.luxaidbusiness4impact.lu/es/opencall-lcf-costarica