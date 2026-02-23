McDonald’s abrirá 20 plazas en Alajuela y Heredia: así puede postularse

McDonald’s anunció dos ferias de empleo en Alajuela y Heredia con el objetivo de contratar personal para varios restaurantes de la zona. La convocatoria está dirigida a jóvenes y personas mayores de 40 años.
Según informó la empresa, el proceso se realizará el jueves 26 de febrero en el restaurante McDonald’s Real Cariari y el viernes 27 de febrero en McDonald’s San Rafael de Alajuela.
Las actividades se desarrollarán de 9 a. m. a 3 p. m. y estarán abiertas al público.
Vacantes disponibles en restaurantes de la zona
La franquicia Arcos Dorados dispone de alrededor de 20 vacantes para fortalecer los equipos de trabajo en restaurantes ubicados en:
- Real Cariari
- Belén
- San Rafael de Alajuela
- Alajuela Centro
- Alajuela Oeste
Los perfiles que la compañía considera incluyen:
- Colaboradores regulares
- Líderes de experiencia
- Técnicos de mantenimiento
- Miembros de gerencia
Requisitos para postularse
Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Noveno año aprobado
- Ser mayores de 18 años
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos