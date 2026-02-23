McDonald’s abrirá 20 plazas en Alajuela y Heredia: así puede postularse

McDonald’s realizará dos ferias de empleo en Alajuela y Heredia el 26 y 27 de febrero.

McDonald’s anunció dos ferias de empleo en Alajuela y Heredia con el objetivo de contratar personal para varios restaurantes de la zona. La convocatoria está dirigida a jóvenes y personas mayores de 40 años.

Según informó la empresa, el proceso se realizará el jueves 26 de febrero en el restaurante McDonald’s Real Cariari y el viernes 27 de febrero en McDonald’s San Rafael de Alajuela.

Las actividades se desarrollarán de 9 a. m. a 3 p. m. y estarán abiertas al público.

Vacantes disponibles en restaurantes de la zona

La franquicia Arcos Dorados dispone de alrededor de 20 vacantes para fortalecer los equipos de trabajo en restaurantes ubicados en:

Real Cariari

Belén

San Rafael de Alajuela

Alajuela Centro

Alajuela Oeste

Los perfiles que la compañía considera incluyen:

Colaboradores regulares

Líderes de experiencia

Técnicos de mantenimiento

Miembros de gerencia

Requisitos para postularse

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos: