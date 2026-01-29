Economía

McDonald’s anuncia feria de empleo con 40 plazas para zona oeste de la GAM: conozca los detalles

Arcos Dorados busca personal para restaurantes en Escazú, Santa Ana, Lindora, Belén y otras localidades del oeste de la GAM

Por Jailine González Gómez
La feria será el sábado 7 de febrero. Hay 40 vacantes para distintos restaurantes en el oeste del GAM. Se aceptan personas sin experiencia. (MCDONALD'S/MCDONALD'S)







Jailine González Gómez

