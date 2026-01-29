McDonald’s anuncia feria de empleo con 40 plazas para zona oeste de la GAM: conozca los detalles

La feria será el sábado 7 de febrero. Hay 40 vacantes para distintos restaurantes en el oeste del GAM. Se aceptan personas sin experiencia.

Arcos Dorados, empresa que opera la marca McDonald’s en Costa Rica, organizará una feria de empleo el sábado 7 de febrero en su restaurante de la Ruta 27, con el fin de reclutar personal para distintos locales de la zona oeste del Gran Área Metropolitana (GAM).

La jornada se desarrollará entre 9 a. m. y 3 p. m., y está abierta a personas mayores de edad con o sin experiencia laboral.

La compañía ofrecerá aproximadamente 40 vacantes, que se distribuirán entre puestos operativos, técnicos y de gerencia de restaurante. Los locales en los que se ubicarán los nuevos colaboradores están en Escazú, Santa Ana, Guachipelín, Multiplaza Escazú, Ruta 27, Lindora y Belén.

Las posiciones disponibles incluyen:

Colaboradores regulares

Líderes de experiencia

Técnicos de mantenimiento

Miembros de gerencia

Requisitos y perfil del candidato

Quienes deseen postularse deberán tener noveno año aprobado, ser mayores de 18 años y contar con disponibilidad para trabajar en horarios rotativos. Además, se busca que las personas tengan pasión por el servicio al cliente, así como compromiso con el orden, la limpieza y el trabajo en equipo.

Beneficios para los colaboradores

Arcos Dorados detalló que los colaboradores de McDonald’s recibirán una serie de beneficios orientados al desarrollo integral, entre ellos:

Asociación Solidarista

Horarios flexibles (jornadas parciales o completas)

Capacitación continua

Alimentación durante la jornada

Convenios de bienestar y salud

La empresa, que opera 79 restaurantes en el país, reafirmó su compromiso con la generación de empleo formal, especialmente para personas jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral.