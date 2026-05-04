Economía

Más de 8.000 empleos en Costa Rica: feria gratuita reunirá a 100 empresas en mayo

Evento gratuito reunirá a más de 100 empresas y permitirá realizar entrevistas laborales en el mismo lugar

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Por Jailine González Gómez
La feria de empleo en Costa Rica ofrecerá miles de vacantes, entrevistas en el lugar y acceso gratuito para quienes buscan trabajo.
Más de 8.000 vacantes estarán disponibles en feria de empleo en mayo con entrevistas, registro en línea y acceso gratuito. (Procomer/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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