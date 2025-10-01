Economía

Más de 80 medios españoles reclaman $646 millones a Meta ante la justicia

Entre los 83 medios de comunicación representados por la AMI figuran El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia.

Por AFP
Logo de Meta y una lupa
La Asociación de Medios de Información (AMI), reclama a Meta $646 millones por competencia desleal en la venta de publicidad digital. (AFP/AFP)







Asociación de Medios de InformaciónMetaMedios de España
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

