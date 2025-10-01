Más de 80 medios españoles reclaman $646 millones a Meta ante la justicia

La Asociación de Medios de Información (AMI), reclama a Meta $646 millones por competencia desleal en la venta de publicidad digital.

Madrid. Un tribunal de Madrid abrió este miércoles un juicio en el que más de 80 medios españoles reclaman a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, una indemnización de más de 550 millones de euros (unos $646 millones) por los daños causados por su modelo publicitario.

La Asociación de Medios de Información (AMI), principal asociación del gremio español, demandó en diciembre de 2023 a Meta Irlanda, donde el gigante tecnológico norteamericano tiene su sede europea.

En este proceso, la asociación reclama 551 millones de euros ($646 millones) por competencia desleal en la venta de publicidad digital.

Entre los 83 medios de comunicación representados por la AMI figuran El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia.

Medios se juegan su ‘supervivencia’

“Este no es un pleito que afecte solamente a los medios de AMI, afecta a los medios de todo el mundo”, defendió ante los periodistas Irene Lanzaco, directora general de AMI, antes de entrar al tribunal mercantil de Madrid donde se celebrará el juicio hasta el jueves.

“Lo que está en juego es la supervivencia de los medios de información, amenazada por el comportamiento predatorio de una plataforma como Meta que actúa sin respeto a nuestro marco legislativo”, agregó.

AMI acusa a Meta de haber incumplido entre mayo de 2018 y julio de 2023 la normativa europea de protección de datos, al usar datos de internautas sin consentimiento para elaborar perfiles publicitarios individualizados.

“Lo que ha hecho Meta es un perfilado masivo del comportamiento de los internautas y a partir de ahí, vendía publicidad segmentada generando un lucro enorme”, explicó Lanzaco.

Meta, por su parte, considera que se trata de una “demanda infundada” que “ignora la evolución de la industria publicitaria en los últimos años”, según indicó en una nota enviada a AFP.

LEA MÁS: Vea por qué Meta en Alemania deberá pagar 5.000 euros a una persona

“Meta cumple con todas las leyes aplicables, proporciona opciones claras, información transparente y herramientas para que los usuarios controlen su experiencia”, añadió.

Meta defiende sus algoritmos

En la audiencia, directivos de Meta en España defendieron que los algoritmos son más importantes que los datos para segmentar la publicidad y que la empresa ha hecho grandes inversiones para mejorar sus herramientas.

“Nosotros hemos invertido muchísimo para que la publicidad llegue mejor al consumidor, a diferencia de los medios tradicionales”, afirmó Beltrán Seoane, encargado de la relación con agencias de publicidad en Facebook España.

“Las herramientas desarrolladas por Meta son igual o más importantes que el dato per se”, abundó David Sáez, otro directivo, quien agregó que los algoritmos permiten anunciar incluso a un cliente que invierte un euro al año, cosa que no ofrecen los medios tradicionales.

El jueves se escucharán los informes periciales y las conclusiones de las partes, y el juicio quedará visto para sentencia.

Además de la demanda de la AMI, radios y televisiones españolas presentaron en noviembre otra querella contra Meta por los mismos motivos, reclamando 160 millones de euros ($188 millones).

En Francia, unos 200 grupos de medios también demandaron a Meta en abril, mientras que la Comisión Europea multó al gigante tecnológico con 200 millones de euros ($234,5 millones) por infringir normas de uso de datos personales.