Más de 600 vacantes tecnológicas estarán disponibles en feria de empleo en abril

Feria de Fidélitas ofrecerá 600 empleos en tecnología el 21 y 22 de abril con participación de empresas del sector digital.

La Universidad Fidélitas anunció una feria de empleo especializada en tecnología con más de 600 vacantes disponibles. La actividad se realizará el 21 y 22 de abril en formato híbrido, con participación de cerca de 20 empresas del sector.

El evento incluirá oportunidades en áreas como desarrollo de software, análisis de datos, inteligencia de negocios, ciberseguridad y tecnologías de información. Estas áreas mantienen alta demanda de talento tanto a nivel nacional como internacional, según información institucional.

La jornada iniciará el 21 de abril con una modalidad virtual a través de la plataforma Teams, en horario de 9 a. m. a 5 p. m. Durante ese día se impartirán charlas enfocadas en empleabilidad y desarrollo profesional.

El 22 de abril se realizará la fase presencial en la sede de Heredia, entre las 10 a. m. y las 4 p. m. Las personas interesadas deberán completar un registro previo según la modalidad elegida y presentar su currículo en formato digital.

Como parte de las actividades complementarias, la universidad ofrecerá cinco charlas especializadas para fortalecer habilidades laborales. Además, se habilitarán pruebas gratuitas de ubicación de inglés y orientación personalizada para mejorar el perfil profesional de los asistentes.

La organización indicó que el acceso será gratuito, con el objetivo de facilitar el contacto entre el talento y las oportunidades laborales en un sector que presenta crecimiento sostenido.

El evento busca responder a la creciente necesidad de profesionales en tecnología y acercar a los candidatos a empresas que requieren personal calificado en áreas digitales.