Economía

Más de 600 vacantes tecnológicas estarán disponibles en feria de empleo en abril

Feria de empleo de la Universidad Fidélitas ofrecerá más de 600 vacantes en tecnología. Evento será híbrido con opciones virtuales y presenciales en abril

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Por Silvia Ureña Corrales
Feria de Fidélitas ofrecerá 600 empleos en tecnología el 21 y 22 de abril con participación de empresas del sector digital.
Feria de Fidélitas ofrecerá 600 empleos en tecnología el 21 y 22 de abril con participación de empresas del sector digital. (Cortesía /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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