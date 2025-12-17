Más de 60 vacantes disponibles en la GAM: Grupo EULEN busca personal para inicio de 2026

Grupo EULEN busca personal en limpieza y seguridad para reforzar servicios en Costa Rica desde finales de 2025.

Grupo EULEN abrió más de 60 oportunidades laborales en servicios de limpieza y seguridad privada para distintas zonas de la Gran Área Metropolitana (GAM). Las contrataciones iniciarán entre finales de 2025 e inicios de 2026, con el objetivo de reforzar su operación en Costa Rica.

Las vacantes incluyen misceláneos, comodines de misceláneo y oficiales de seguridad, con foco en zonas como Alajuela, Escazú, Calle Blancos, Lourdes, San Joaquín y Heredia, además de otras regiones donde se requiere personal con disponibilidad inmediata o rotativa, según el tipo de puesto.

Proceso de aplicación

Las personas interesadas pueden aplicar enviando sus datos por WhatsApp. No se atienden llamadas, solo mensajes. Posteriormente, un asesor de reclutamiento se pondrá en contacto para solicitar el currículum.

Para puestos de limpieza: 7110-8516

Para puestos de seguridad: 7011-7706

La empresa explicó que el aumento de operaciones y la incorporación de nuevos proyectos motivaron la creación de estas nuevas vacantes. Mario Vargas, gerente general de Grupo EULEN Costa Rica, indicó que el servicio de limpieza especializada creció más de un 80% en 2025, lo que permitió pasar de 850 a más de 1.200 colaboradores durante el año.

Este tipo de limpieza se ha vuelto indispensable en oficinas de atención al público, centros médicos, clínicas, comercios y laboratorios, debido a los exigentes protocolos de higiene requeridos.

Grupo EULEN brinda servicios en sectores como hospitales públicos, fábricas, parques industriales, zonas francas, supermercados y plantas agroindustriales. También ha expandido su oferta con mantenimiento, jardinería y reparaciones en puntos clave de su operación.

Fundado en 1962 en Bilbao, Grupo EULEN está presente en 11 países, con más de 75.000 colaboradores y un volumen de ventas que supera los $1.880 millones. Ofrece servicios en áreas como seguridad, limpieza, mantenimiento, logística, recursos humanos y medio ambiente, entre otros.